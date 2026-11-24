Estados Unidos

Los demócratas investigarán a Trump por su intervención en el regreso de Huang como CEO de Nvidia

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que el Congreso analizará si el presidente presionó al directorio de la gigante tecnológica y si existen conflictos de intereses. El ejecutivo había renunciado hace menos de dos semanas en medio de un escándalo vinculado con China.