El Partido Demócrata de Estados Unidos anunció que abrirá una investigación contra el presidente Donald Trump por haber intervenido en la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.
Los demócratas investigarán a Trump por su intervención en el regreso de Huang como CEO de Nvidia
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que el Congreso analizará si el presidente presionó al directorio de la gigante tecnológica y si existen conflictos de intereses. El ejecutivo había renunciado hace menos de dos semanas en medio de un escándalo vinculado con China.
El líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó que el mandatario haya presionado al directorio de la compañía fabricante de semiconductores para restituir al empresario, quien había renunciado el pasado 12 de noviembre tras revelarse sus vínculos personales con una mujer investigada por presuntos contactos con los servicios de inteligencia de China.
Advertencia opositora en el Congreso
A través de la red social X, Schumer acusó al jefe de Estado de anteponer sus intereses financieros y los de sus aliados empresariales por encima de la seguridad nacional estadounidense.
El legislador advirtió que su espacio utilizará todo su peso en el Congreso —donde los demócratas alcanzaron al menos 258 bancas en la Cámara de Representantes tras las últimas elecciones— para determinar si existieron irregularidades por parte de la Casa Blanca, de Huang o de otros directivos de la firma tecnológica.
El respaldo de Trump
La ofensiva opositora se desató luego de que el propio Trump admitiera públicamente que mantuvo conversaciones con integrantes de la junta directiva de Nvidia para impulsar el regreso de Huang, a quien definió como un "gran patriota" y un "tesoro nacional".
En declaraciones a la cadena CNBC y en su plataforma Truth Social, el presidente sostuvo que el fiscal general Todd Blanche le confirmó que no existen pruebas de conductas ilegales contra el empresario y aseguró que el Gobierno brindó garantías a la empresa para descartar riesgos de seguridad nacional, aunque pidió mantener una auditoría interna sobre los controles de exportación de chips avanzados.
Sin embargo, el rol activo del mandatario reavivó los cuestionamientos éticos debido a que, en su declaración patrimonial de 2025, informó poseer acciones de Nvidia por al menos un millón de dólares, aunque desde el Ejecutivo aseguran que sus activos son administrados por terceros.
Mientras tanto, la crisis provocada por la salida y posterior restitución del ejecutivo —que llegó a borrar más de un billón de dólares en valor bursátil antes de provocar un fuerte rebote en Wall Street— seguirá bajo la lupa legislativa: Huang deberá declarar a puertas cerradas el próximo 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes, incluido el Comité Selecto de Inteligencia.