Tras su renuncia

Jensen Huang aseguró que volvería a ser CEO de Nvidia y fue citado a declarar por el Congreso de EE. UU.

El exdirector ejecutivo de la gigante de los semiconductores afirmó que recibió pedidos de inversores y empleados para retomar el cargo, mientras Washington avanza en una investigación penal por el presunto desvío de chips avanzados a China.