A menos de una semana de haber presentado su renuncia en medio de una fuerte controversia corporativa y diplomática, el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, manifestó este martes su disposición a regresar al frente de la compañía tecnológica.
Jensen Huang aseguró que volvería a ser CEO de Nvidia y fue citado a declarar por el Congreso de EE. UU.
El exdirector ejecutivo de la gigante de los semiconductores afirmó que recibió pedidos de inversores y empleados para retomar el cargo, mientras Washington avanza en una investigación penal por el presunto desvío de chips avanzados a China.
El anuncio se produjo el mismo día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirmó que el empresario deberá comparecer a puerta cerrada el próximo 1° de diciembre por una presunta violación a la seguridad nacional vinculada al desvío de microchips hacia China.
"Desde mi partida, he recibido numerosas peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", señaló Huang a través de un comunicado difundido por su representante.
"Si el Consejo de Administración considera que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender estas peticiones y volver a ocupar el cargo", agregó el ejecutivo de 63 años, quien dejó su puesto el jueves pasado tras admitir una relación extramatrimonial.
Citación en el Capitolio
La posible vuelta de Huang chocará de frente con el escrutinio de Washington. Legisladores estadounidenses confirmaron que tanto el ex-CEO como el asesor jurídico general de la firma, Tim Teter, serán interrogados de forma reservada ante tres paneles clave: el Comité de Asuntos Exteriores, el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino y el Comité de Inteligencia.
"El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados", advirtieron los presidentes de las comisiones en un comunicado conjunto.
En paralelo, la junta directiva de Nvidia —hoy encabezada de manera interina por Colette Kress— anunció la creación de un Comité Permanente de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones.
El organismo será presidido por Suzanne Nora Johnson, exvicepresidenta de Goldman Sachs, con el objetivo de blindar el cumplimiento normativo de la empresa frente a los riesgos del comercio mundial.
El caso Megaspeed
El eje de la investigación federal gira en torno a Megaspeed, una compañía singapurense de computación en la nube sospechada de triangular semiconductores avanzados hacia territorio chino, burlando las restricciones comerciales de Estados Unidos.
La firma estuvo dirigida hasta agosto de 2025 por Alice Huang —sin parentesco con el exlíder de Nvidia—, señalada por agencias estadounidenses como una presunta agente de inteligencia de Pekín y vinculada sentimentalmente al empresario dimitido.
Este lunes, los Departamentos de Justicia y de Comercio de Estados Unidos emitieron un inusual comunicado conjunto en el que advirtieron que aplicarán "todo el peso de la ley" contra Megaspeed por cualquier conducta delictiva detectada en la pesquisa iniciada en 2024.
Según precisaron las autoridades, Nvidia incorporó a la firma singapurense en su lista de clientes vetados en junio de 2025, tras un requerimiento oficial del gobierno norteamericano.
El conflicto escaló al plano diplomático en las últimas horas.
Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó las acusaciones de espionaje como "pura calumnia" y condenó las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de hardware de inteligencia artificial, el gobierno de Singapur acusó a Washington de brindar asistencia "limitada" para avanzar en las indagaciones locales sobre Megaspeed.
En la Casa Blanca, en tanto, la crisis dejó expuestas diferencias internas entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent —quien pidió renovar la conducción de Nvidia con un perfil externo—, y el Departamento de Comercio, en la antesala de un viaje oficial del presidente Donald Trump a Asia para reunirse con su par chino, Xi Jinping.