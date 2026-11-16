"Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide". Con esa frase entrañable que Jorge Bergoglio convirtió en su sello personal ante el mundo, el papa León XIV ancló su paso por la Argentina en la memoria viva de su predecesor.
¡Argentina, levántate y camina!
Con un fuerte mensaje social y una masiva respuesta popular, la visita del santo padre interpeló el plan de ajuste oficial y dejó una profunda huella pastoral. El paso del pontífice por el país reavivó el legado de Francisco y confrontó las consecuencias del rumbo económico con un urgente llamado a la solidaridad.
Durante casi setenta horas intensas entre Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján, Robert Prevost no solo saldó una deuda histórica de más de cuatro décadas sin visitas pontificias al país, sino que trazó una hoja de ruta pastoral y política que sacudió los cimientos del gobierno libertario de Javier Milei.
Al despedirse asegurando que esta tierra tiene desde ahora "dos papas, uno nacido aquí y otro por adopción", León XIV dejó en claro que su magisterio camina sobre la misma huella social de Francisco. La imagen de multitudes desbordando las calles porteñas, el predio de Fadea en Córdoba y la plaza de la Basílica de Luján trazó un elocuente contraste con la crítica coyuntura económica y política del país.
En una Argentina golpeada por la recesión, el aumento del desempleo y el ajuste fiscal sobre sectores sensibles, cada gesto del Pontífice adquirió el peso de un contrapeso moral frente al relato oficial.
Más allá de los saludos protocolares del arribo, León XIV eligió iniciar su recorrido pastoral en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución emblemática dedicada a personas con discapacidad que ha sufrido el rigor de los recortes presupuestarios, y la cerró visitando a los presos del penal de Devoto.
Ante la mirada atenta de la Casa Rosada, el mensaje papal colocó en el centro de la escena a los excluidos del sistema: los pobres, los enfermos, los jubilados, los desocupados y las personas con discapacidad.
Desde su primer discurso frente a Milei en el Palacio Libertad -donde sentenció que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" y reclamó respeto y diálogo frente a las tensiones sociales-, hasta su clamor final en Luján, "¡Argentina, levántate y camina!", el papa reivindicó a lo largo de toda su gira la tríada de tierra, techo y trabajo y exhortó a "crear puentes de caridad y redes de solidaridad" allí donde el mercado solo ve variables de ajuste.
El contraste histórico resulta inevitable para cualquier observador internacional. Apenas unos años atrás, antes de asumir la presidencia, Milei había calificado al papa como "el representante del maligno en la Tierra" por defender la justicia social. Sin embargo, en el aeropuerto de Ezeiza, al ver partir el avión papal rumbo a Perú, el mismo presidente se quebró en lágrimas.
Esa angustia condensa la encrucijada política de un gobernante que intenta capitalizar la mística popular de la visita mientras sus políticas chocan frontalmente con la Doctrina Social de la Iglesia, generando una tensión inocultable.
A nivel geopolítico, el paso de León XIV por el Cono Sur coincide con un visible cambio de ciclo en el continente. Tras años de avance sostenido de las derechas radicales, el tablero regional y hemisférico muestra señales de agotamiento y crisis.
El reciente triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil frente al bolsonarismo, el duro revés legislativo sufrido por Donald Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos y la destitución de Santiago Peña en Paraguay tras un escándalo bancario, configuran un escenario donde los liderazgos conservadores y libertarios pierden impulso.
En ese contexto de repliegue ideológico, la voz del Vaticano vuelve a funcionar como un faro social que cuestiona el individualismo extremo y reivindica el rol del Estado y la comunidad en la protección de los más débiles.
Como sostiene Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del Conicet, al evaluar el impacto de las visitas papales en América Latina, la presencia de un pontífice opera como una disrupción simbólica capaz de reordenar las agendas públicas, legitimar las demandas de los sectores postergados y obligar a los liderazgos políticos a confrontar sus discursos con el sufrimiento concreto de las mayorías.
Al disiparse los ecos de las campanas en Luján, queda abierta una profunda reflexión sobre el lugar de la Iglesia en tiempos de fragmentación.
Más allá de las coyunturas gubernamentales y de los vaivenes de la política regional, la fe del pueblo argentino volvió a revelarse como un tejido comunitario resistente, un refugio de esperanza frente a la intemperie social y un recordatorio permanente de que ninguna nación puede ponerse verdaderamente de pie dejando atrás a sus hijos más vulnerables.
El autor es analista internacional, director del Posgrado en Seguridad en la Universidad Católica de Córdoba, docente de Ciencia Política en la Universidad Siglo 21.
Carta al santo padre (1)
Esta es la carta de un jubilado argentino al santo padre. Tras su visita a la Argentina, el papa León XIV ya está en Perú. Cuántas reflexiones nos dejaron sus gestos y sus palabras. De algo estoy seguro, fueron días diferentes.
Acostumbrados a sentirnos ignorados creo que todos, jóvenes o viejos, percibimos la cercanía de alguien que, cosa curiosa, llegaba de muy lejos pero nos conocía muy bien y sabía que necesitábamos renovar la fe. No solo religiosa, sino la que, en el diario trajinar, nos motiva a escuchar al otro, a cuidar al que más necesita o al que sufre la indignidad de no tener un trabajo.
Santo Padre, le aseguro que esta sociedad bien sabe lo que es ser solidario, algo que deberían aprender también nuestras autoridades demasiadas ocupadas en sus peleas por la soberbia del poder.
Aplaudieron sin ponerse colorados cuando usted recordó el abandono de los ancianos, las familias que no llegan a cubrir sus necesidades o cuando afirmó que la economía debe estar al servicio de las personas. Los últimos gobiernos han coincidido en menospreciar a los jubilados, y yo soy uno de ellos.
En los últimos diez años, desde octubre de 2016, según datos oficiales todas las jubilaciones perdieron más del 30% de su valor. Por ejemplo, los 4,5 millones de jubilaciones mínimas, $5.661(2016) y $505.748 (2026) se ajustaron un 8934% contra una inflación del 13.000% (Indec).
Esta injusticia y el abandono al cuidado de la salud parecen irrelevantes en la discursiva oficial. Tuvo que venir usted para recordarles y pedir que a los ancianos se les debe garantizar una vida digna. Me emocionó hondamente cuando reconoció expresamente el valor de nuestra vida de trabajo para construir el país. Gracias santo padre por sus palabras.
Fueron un remanso de verdades que necesitábamos para legitimar nuestros reclamos por un futuro mejor. Gracias. Y recordando al bueno del papa Francisco, porque siempre nos lo pedía, le prometo que rezaré por usted para que siempre reciba las bendiciones del Señor.
(1) Mensaje del lector Matías Aníbal Rossi, para "Llegan cartas".