Significativa exhortación de León XIV

¡Argentina, levántate y camina!

Con un fuerte mensaje social y una masiva respuesta popular, la visita del santo padre interpeló el plan de ajuste oficial y dejó una profunda huella pastoral. El paso del pontífice por el país reavivó el legado de Francisco y confrontó las consecuencias del rumbo económico con un urgente llamado a la solidaridad.