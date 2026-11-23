El pasado martes se publicó la esperada portada de The Economist para el 2027, una tradicional predicción masiva que cuenta con una serie de misterios y otras previsiones explicitadas en texto.
Ya con la portada de The Economist 2027, ¿qué tan acertada fue la del 2026?
El prestigioso diario renovó su serie de predicciones para los próximos 12 meses. Repasando lo ocurrido en el año, el plano bélico fue subestimado y la explosión de las “burbujas” se postergó.
Mirando en primera instancia las expectativas para el próximo año, el medio de comunicación británico plantea 10 puntos específicos para observar: el post Trump, Irán, la temperatura del planeta, el peligro de la IA, la derecha europea, el mercado de bonos, la disputa de Taiwán, ozempic, los lanzamientos espaciales y el renacimiento cinematográfico.
Ya con el diario del lunes, estos son algunos de los elementos, eventos o personalidades que se adelantaban como protagonistas para el 2026 con sus respectivas repercusiones y comparaciones en relación a la más reciente tapa del diario.
Las que se repiten o se referencian
A nivel geopolítico también se plantea la posibilidad de que el acercamiento de Donald Trump a las figuras de Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) por las famosas zonas de influencia, termine debilitando a Estados Unidos.
Este aspecto ya había sido destacado a finales de 2025 bajo la pregunta “¿se encuentra el mundo en una nueva guerra fría, entre bloques liderados por Estados Unidos y China, o un acuerdo trumpista dividirá el planeta en “esferas de influencia” estadounidenses, rusas y chinas, en las que cada una podrá actuar a su antojo?”.
El escenario específico para China se presentaba el año pasado como una “oportunidad”, argumentando que la gestión trumpista le abría “nuevas oportunidades para impulsar su influencia global”, algo plasmado en sendas visitas históricas.
Pero para 2027 The Economist ya le establece al gobierno chino una especie de plazo final para la unificación con la isla de Taiwán en base a propias manifestaciones de Xi Jinping.
Con Europa se sigue haciendo alusión a un estado de “problema”. El año pasado se comentaba que debía “aumentar el gasto en defensa, mantener el apoyo de Estados Unidos, impulsar el crecimiento económico y hacer frente a enormes déficits, aun cuando la austeridad corra el riesgo de avivar el apoyo a los partidos de extrema derecha”.
Este año ya se da por aludido el crecimiento de este espectro político y se utiliza el ejemplo de Francia con la posibilidad de un triunfo de Marine Le Pen y la Agrupación Nacional, con eventual efecto en la Unión Europea.
De una burbuja explotada a una desconfianza creciente
The Economist comentaba hace 12 meses que existía una posibilidad de que el mercado que engloba al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial se convirtiera en una burbuja a punto de explotar. La misma no estalló, pero sí dejó nuevos interrogantes ya sobre la mesa.
El término “burbuja” ya no es utilizado este año, algo que no se traduce precisamente en un rasgo positivo. Dentro de los focos a observar, según el medio británico, está la desconfianza que crece sobre la IA de parte de usuarios y el propio mercado.
La gran pregunta derivada de este drama es si el auge de la IA podrá generar suficientes ingresos para ser sostenible, previendo para 2027 un “peligro de un colapso que aumentará a medida que las empresas de IA contraigan más deudas en acuerdos complejos y opacos. Independientemente de lo que suceda en los mercados”.
El yerro con el Mundial de fútbol
La presión ejercida por el rol de ICE y los deportados en Estados Unidos, como así también las propias manifestaciones del presidente Trump ante casi la totalidad de países existentes en el mundo, sembraban dudas, junto a otros aspectos como los valores de los tickets, por el porcentaje de espectadores en el Mundial de fútbol.
“Es posible que los aficionados no asistan”, decía The Economist antes de lo que sería una Copa Mundial de la FIFA con récord de espectadores y con un saludo conjunto de Trump, Sheinbaum y Carney en el sorteo, a pesar de las relaciones definidas como “tensas”.
Parte del repaso general de la tapa para 2026
Sobre las disputas bélicas en concreto, se afirmaba que las guerras en Ucrania, Sudán y Myanmar. Sin embargo, la publicación estimaba que la “frágil tregua en Gaza” podía “sostenerse” y consideraba que los ataques previos contra Irán no habían derivado en una conflagración regional.
Mientras la continuidad de la guerra en Ucrania y las tensiones híbridas se verificaron con exactitud, el escenario en Oriente Medio desbordó las previsiones optimistas. En 2026 se desató un conflicto bélico abierto con Irán cuyas consecuencias reconfiguraron los flujos energéticos globales, provocaron escasez de fertilizantes y amenazaron la seguridad alimentaria mundial.
Dentro de los considerados como aciertos, The Economist señalaba que el límite de calentamiento global de 1,5 °C quedaba fuera de alcance y que, pese al rechazo de la Casa Blanca a las energías renovables, el despliegue de tecnologías limpias continuaría en auge en el Sur Global mientras muchas empresas cumplirían sus metas climáticas en silencio para evitar represalias políticas.
También se sostuvo un considerable efecto derivado del uso del ozempic. Las jeringas y píldoras de la portada adelantaron la llegada de medicamentos contra la obesidad de nueva generación en formato oral y a menor costo, lo que amplió masivamente su acceso y comenzó a modificar patrones de consumo en indumentaria y bienestar. Para 2027 se resalta como un aspecto a continuar bajo seguimiento.