La disputa por la sucesión de Donald Trump, los riesgos financieros de la inteligencia artificial y la posibilidad de nuevos récords de temperatura aparecen entre las diez tendencias que The Economist propone seguir en 2027.
The Economist: las 10 predicciones para 2027 sobre Trump, la inteligencia artificial y el clima
Tom Standage presentó los ejes del próximo informe anual de la revista británica, con escenarios sobre conflictos, economía, tecnología y cambios en el consumo.
La selección fue elaborada por Tom Standage, editor de The World Ahead 2027, la publicación anual de la revista británica dedicada a explorar el año siguiente. Su presentación, publicada este 17 de noviembre, anticipa los temas de la edición completa, prevista para el jueves.
El análisis reúne proyecciones y escenarios, con distintos grados de incertidumbre. La portada acompaña esa agenda con referencias visuales a conflictos militares, mercados, tecnología, salud y cambio climático.
Trump, Irán y la disputa por Taiwán
1. La carrera para suceder a Trump. Standage plantea que, después de las elecciones de medio término, comenzará la competencia por el próximo liderazgo estadounidense. Sin embargo, anticipa que el mandatario buscará conservar influencia mediante decretos, disputas judiciales, grandes obras y acciones militares.
2. Las consecuencias del conflicto con Irán. El editor considera poco probable una resolución definitiva y proyecta repercusiones sobre la política regional, los circuitos energéticos y la disponibilidad de fertilizantes. También sostiene que el régimen iraní podría endurecer su control interno.
3. El avance de la derecha populista europea. Francia ocupa un lugar central en el pronóstico: Standage evalúa que Marine Le Pen tiene posibilidades de ganar la presidencia. Una victoria, advierte, podría alterar la relación con Alemania y aumentar la preocupación por las cuentas públicas francesas.
4. La tensión alrededor de Taiwán. El informe retoma la versión de que Xi Jinping fijó 2027 como plazo para que las fuerzas chinas estén preparadas para capturar la isla. Esa eventual capacidad militar no equivale a una decisión de atacar: el autor deja abierta la posibilidad de que Pekín espere las elecciones taiwanesas de 2028.
Calor extremo, inteligencia artificial y deuda
5. Otro posible récord de temperatura. La publicación proyecta que 2027 podría convertirse en el año más caluroso registrado, con un eventual “super El Niño” como factor adicional. El escenario incluye sequías, olas de calor, incendios y otros fenómenos extremos, junto con un renovado interés por las energías renovables.
6. Más cuestionamientos a la inteligencia artificial. Standage identifica riesgos en el endeudamiento de las empresas del sector y en operaciones financieras complejas. También anticipa ataques informáticos potenciados por modelos más capaces y preocupación por la dependencia de proveedores tecnológicos.
El editor distingue esos riesgos de otros cuestionamientos: sostiene que los temores sobre pérdida de empleos y consumo de agua y energía de los centros de datos no están respaldados por los datos que considera en su análisis. Esa evaluación forma parte de la posición del autor.
7. Presión sobre los mercados de bonos. El gasto público, las inversiones en infraestructura para IA y una eventual inflación impulsada por la energía aparecen como factores que podrían encarecer el financiamiento. El diagnóstico alcanza a gobiernos de países desarrollados, empresas y hogares.
Ozempic, cohetes y nuevas películas
8. El efecto de los medicamentos para adelgazar. Más allá de la pérdida de peso, el análisis pone el foco en posibles cambios de consumo: mayores compras de ropa, cosméticos y productos vinculados con la actividad física. También señala un renovado interés farmacéutico por tratamientos orientados a la longevidad.
9. Lanzamientos espaciales más baratos. Standage prevé operaciones regulares de Starship para colocar satélites y avances de compañías chinas en la reutilización de cohetes. La reducción de costos podría favorecer estaciones espaciales privadas e iniciativas para instalar centros de datos en órbita.
10. Hollywood vuelve a sus franquicias. El décimo eje es la apuesta por sagas conocidas, en un mercado donde también ganan espacio producciones de bajo presupuesto realizadas por creadores de YouTube. El autor plantea como interrogante cuánto interés conservarán esas marcas entre los espectadores.
En ese apartado, la agenda presentada por The Economist incluye el reestreno de Star Wars por su 50° aniversario, una nueva película de la franquicia, el regreso de los Avengers y un próximo James Bond.