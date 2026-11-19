Cumbre en Shenzhen

Xi juntó en China a Estados Unidos y Rusia para una foto histórica: las declaraciones de Trump y Putin

Los presidentes de China, EE. UU. y Rusia celebraron una reunión sin precedentes. Trump afirmó que estaban "haciendo historia", Xi calificó las conversaciones de "fructíferas" y Putin, de "abiertas y francas".