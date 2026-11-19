El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebró en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China, la 33ª Reunión de Líderes Económicos y su Cumbre de CEO bajo el lema "Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos".
Cumbre de la APEC: consolidación de esferas de influencia y posturas asiáticas concretas
El encuentro en Shenzhen evidenció un complejo equilibrio geopolítico entre las potencias, con debates clave sobre integración y nuevas tecnologías globales.
El encuentro reunió a más de 2.000 representantes de sus 21 economías miembros, que en su conjunto albergan cerca del 40% de la población mundial, más del 60% del PIB global y casi la mitad del comercio internacional, junto a delegaciones de 13 países invitados.
Durante la apertura, el presidente chino, Xi Jinping, formuló un llamado a defender el orden internacional de la posguerra, profundizar la integración económica regional y consolidar un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico frente al resurgimiento de tendencias proteccionistas.
En el plano corporativo y multilateral, el plenario empresarial aprobó la Iniciativa de Shenzhen, el primer documento final formal emitido en los 30 años de historia de la Cumbre de CEO.
La iniciativa fija cuatro ejes rectores, apertura e inclusión, crecimiento impulsado por la innovación, mayor conectividad y cooperación de beneficio mutuo, diseñados para acelerar la consecución de la Visión de Putrajaya 2040 y garantizar el dinamismo económico regional.
Saludo tripartito
Xi Jinping utilizó de excusa esta cumbre para invitar a dos de sus competidores y aliados en simultáneo a nivel global: Estados Unidos con Donald Trump y Vladimir Putin con Rusia.
Los encuentros con el líder de la Federación Rusa ya son más frecuentes por las extensiones de sendos mandatos y por el crecimiento en el apoyo comercial y logístico chino desde el inicio de la invasión a Ucrania.
En el caso del estadounidense, ya es la segunda vez en el año que visita el gigante asiático, afirmando un necesario lazo societario que no olvida el potencial peligro para su hegemonía.
Si bien sostienen tensiones por el rol de Taiwán y las respectivas vías comerciales que involucran a muchos de los presentes en APEC por la soberanía de la isla y el denominado mar Meridional de China, como así también presiones en el plano de la carrera tecnológica, Trump ha solidificado el concepto de esferas o zonas de influencia.
La cumbre con Putin en Alaska y la “soltada de mano” a la Unión Europea y la OTAN son parte de un disimulado pero claro mensaje que se encuentra vinculado a otro concepto explotado en su gestión como lo es la Doctrina Donroe (ex Monroe) del “América para los americanos”.
La necesidad de recuperar el patio trasero, como ya se comentaba en la era Biden, construye esta serie de acuerdos implícitos de expansión regional de las influencias, con el continente americano para EE. UU., Europa del este y Asia central para Rusia y el sudeste asiático y el Pacífico para China.
Entre medio, posibles nuevas rutas comerciales como la ártica, influencias en las revueltas africanas, idas y venidas con las monarquías del Golfo y los posicionamientos de la otra disputa regional en Medio Oriente entre Israel e Irán.
Posiciones de los líderes de APEC sobre libre comercio y tecnología
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, remarcó que, a pesar del incremento de barreras comerciales, las economías de la región no deben flaquear en su compromiso con la apertura. Destacó la necesidad de adaptar la estructura industrial a la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), garantizando cadenas de suministro estables.
La palabra de Lee toma valor inicial ya que en este contexto, China y Corea del Sur anunciaron la conclusión sustancial de la segunda fase de negociaciones de su Tratado de Libre Comercio (TLC), habiendo alcanzado un intercambio bilateral de 440.900 millones de dólares en los primeros diez meses de 2026 (un crecimiento interanual del 63,7%).
Por su parte, el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, abogó por acelerar la conformación del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico y planteó que el APEC funcione como una "incubadora" y espacio de prueba para evaluar marcos de gobernanza de la IA y nuevos modelos de crecimiento ecológico e inclusivo.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, sostuvo que el crecimiento de la economía china y la reducción de la pobreza han beneficiado a toda la región de Asia-Pacífico. En particular misma línea que To Lam, instó a articular esfuerzos multilaterales para maximizar las oportunidades de la IA y mitigar sus riesgos asociados, subrayando que ninguna economía puede afrontar la transición tecnológica de manera aislada.
El primer ministro Anutin Charnvirakul puso de relieve la transformación histórica de Shenzhen, que pasó de ser una aldea pesquera a un polo tecnológico internacional, como prueba tangible de los dividendos de la apertura. Asimismo, señaló la conveniencia de alinear las agendas de APEC y ASEAN en materia de seguridad energética, alimentaria y transición hacia energías renovables.
Influencia creciente de la región
El bloque de 21 economías concentró en 2025 un PIB real de 61,4 billones de dólares (representando el 61,6% del total mundial) y una población conjunta de 3.000 millones de habitantes (36,4% del total global). Además, las economías del APEC registraron exportaciones de mercancías por USD 13,2 billones (50,1% del total mundial) e importaciones por USD 12,9 billones (48,5% del total mundial).
Las cifras de la APEC Policy Support Unit (StatsAPEC) confirman que la región genera más del 60% del PIB mundial y casi la mitad del intercambio de bienes y servicios comerciales.
Según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., el comercio de bienes del país con el bloque APEC alcanzó los USD 3,4 billones en 2025. Por su parte, el Consejo de Estado de China informó que el comercio bilateral de China con las demás economías de APEC sumó 125,49 billones de yuanes (~USD 18,05 billones) en el quinquenio 2021-2025, un incremento del 39,4% respecto al período previo.
El informe de tendencias regionales de APEC proyecta un crecimiento del PIB regional del 3,1% para 2025 y un desempleo promedio del 3,9%, por debajo del promedio global (4,8%).