Cumbre del APEC

Xi Jinping y Vladímir Putin mantuvieron una reunión bilateral en Shenzhen

El mandatario chino criticó el proteccionismo comercial y destacó el vínculo con Moscú como factor de estabilidad global, mientras que su par ruso cuestionó las sanciones occidentales. Además, se conoció el significado de la patente temporal del vehículo oficial del líder del Kremlin.