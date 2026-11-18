Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, adelantaron una reunión bilateral en Shenzhen, al margen de la cumbre del APEC, informaron medios internacionales.
Xi Jinping y Vladímir Putin mantuvieron una reunión bilateral en Shenzhen
El mandatario chino criticó el proteccionismo comercial y destacó el vínculo con Moscú como factor de estabilidad global, mientras que su par ruso cuestionó las sanciones occidentales. Además, se conoció el significado de la patente temporal del vehículo oficial del líder del Kremlin.
Primera reunión de Xi Jinping con Putin
Xi Jinping afirmó que las relaciones entre China y Rusia aportado mayor estabilidad y certeza a un mundo marcado por la agitación y la transformación.
Xi pronunció estas declaraciones durante una reunión con el presidente ruso, quien llegó a Shenzhen antes que Trump para asistir a la Reunión de APEC, según la agencia de noticias Xinhua.
Mientras tanto, Reuters, informó que Xi Jinping lanzó duras críticas al proteccionismo comercial, mientras que Putin se enfocó contra las sanciones occidentales a Rusia.
Banquete
“En nombre del Gobierno y del pueblo chino, deseo dar una cálida bienvenida a todos los distinguidos invitados”, afirmó Xi en su brindis ofrecido a los asistentes.
En Shenzhen, la apertura está profundamente arraigada en su ADN y la innovación impulsa su vitalidad, mientras que la cooperación es la fuente de donde proviene su fortaleza, afirmó Xi y agregó que el éxito de la ciudad es también un microcosmos de la reforma y la apertura de China, así como un ejemplo de cooperación fructífera en la región de Asia-Pacífico.
Al señalar que la apertura, la innovación y la cooperación fueron, desde su creación, las características distintivas del APEC, el mandatario destacó que este supo captar el pulso de los tiempos y ha guiado el proceso de la integración económica regional, haciendo de Asia-Pacífico la región más dinámica y un motor vital de crecimiento de la economía mundial.
“Mañana, en la reunión de líderes económicos, discutiremos medidas para ampliar la apertura recíproca, exploraremos caminos de crecimiento impulsado por la innovación, y desarrollaremos más oportunidades de cooperación práctica en varios campos”, indicó.
El auto que transporta a Putin
La matrícula con caracteres chinos en el vehículo del presidente ruso, Vladímir Putin, es temporal; en China este tipo de placas se emiten para una caravana oficial, explicó este 18 de noviembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova.
“En el lado izquierdo hay un carácter que indica la provincia donde se celebra el evento, y en el derecho, un carácter que designa al Consulado General, a través del cual la parte china expide estas matrículas”, aclaró Zajárova.
La matrícula fue emitida en el aeropuerto a la llegada de la caravana y luego la colocaron en el automóvil. Cuando termine la visita y el avión con el coche oficial despegue, esa placa se devolverá a la parte china, aclaró la portavoz.