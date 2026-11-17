La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una caída de su red interna de comunicaciones y trabaja para determinar las causas y el alcance de la interrupción. El sistema, denominado NSA Net, es utilizado por sus empleados para intercambiar información altamente clasificada.
Se cayó la red de comunicaciones secretas de Estados Unidos e investigan las causas
El sistema permite intercambiar información altamente clasificada. Fuentes citadas por CNN señalaron que, por ahora, no hay indicios de un ataque informático.
CNN informó sobre el incidente a partir de los testimonios de seis personas familiarizadas con el asunto. Según esas fuentes, hasta el momento no hay indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque.
Mientras intenta establecer el origen del problema, la agencia implementó un esquema de llegadas escalonadas para organizar el ingreso de su personal. La red permanecía fuera de servicio al momento del reporte.
Las comunicaciones con Trump
La interrupción no afectaría la capacidad de transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, de acuerdo con un funcionario estadounidense en actividad y otro retirado consultados por la cadena.
Ambos explicaron que el Gobierno dispone de múltiples sistemas de respaldo y redes alternativas para mantener comunicaciones seguras con el mandatario durante sus viajes, incluidos los traslados a bordo del avión presidencial Air Force One.
Trump se encuentra en Filipinas como parte de su gira por Asia. Este miércoles tiene previsto trasladarse a China, donde su agenda contempla conversaciones con el presidente Xi Jinping y con el mandatario ruso, Vladímir Putin.
Otros incidentes tecnológicos
La caída de NSA Net se conoció después de otras interrupciones en servicios estadounidenses. El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender durante horas los vuelos en todo el país y generó miles de demoras y cancelaciones.
La FAA identificó el origen de ese problema en un único enrutador ubicado en Arkansas. Por otra parte, una interrupción de productos de Microsoft durante la semana pasada dejó a usuarios de distintos países sin acceso al correo de Outlook y a las reuniones de Teams.
Hasta el momento, no hay indicios de que los incidentes registrados en la NSA, la FAA o Microsoft hayan sido causados por ataques informáticos. En el caso de la agencia de inteligencia, las causas de la caída continúan bajo investigación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.