Un ataque informático utilizó una plataforma de optimización web para distribuir código malicioso a visitantes de sitios de 178 organizaciones. La maniobra buscó capturar datos de tarjetas, desviar transferencias de criptomonedas y explotar vulnerabilidades en dispositivos iOS, según una investigación difundida por Reuters.
Un ciberataque alcanzó a 178 sitios y buscó robar tarjetas y criptomonedas
CNN, Zoom, HSBC e IKEA figuran entre las organizaciones afectadas. El código malicioso se distribuyó mediante Optimizely y también intentó infectar dispositivos de Apple.
Entre las organizaciones alcanzadas aparecen CNN, Zoom, HSBC, Equifax, Salesforce e IKEA. El investigador de seguridad Scott Helme señaló que los atacantes distribuyeron instrucciones maliciosas en JavaScript a través de Optimizely, una herramienta utilizada para gestionar y optimizar experiencias en páginas web.
El alcance efectivo de los daños todavía no pudo establecerse. Reuters indicó que no logró determinar de inmediato si el código había funcionado en cada caso ni cuántos usuarios resultaron perjudicados. Helme, sin embargo, reportó transacciones verificadas que muestran el robo de criptomonedas.
Cómo llegaba a los visitantes
La vía de distribución fue un servicio externo incorporado a las páginas afectadas. Según un análisis de StepSecurity citado por La Nación, los atacantes modificaron componentes de Optimizely Web para que los sitios cargaran el código cuando una persona ingresaba.
Ese contenido se enviaba desde el dominio legítimo de la plataforma y con certificados de seguridad válidos. Esa procedencia facilitaba que los navegadores y las defensas de los sitios confiaran en los archivos, aunque hubieran sido alterados para ejecutar acciones maliciosas.
La firma de ciberseguridad Hudson Rock también informó que encontró evidencias de que las páginas habían servido código malicioso a sus visitantes. Esto no implica que los sistemas internos de todas las empresas mencionadas hayan sido comprometidos.
Qué información buscaban capturar
Una de las funciones consistía en reemplazar direcciones de pago de criptomonedas por billeteras controladas por los atacantes. De esa manera, una transferencia podía terminar en una cuenta diferente de la que el usuario pretendía utilizar.
El código también intentaba interceptar números de tarjetas mientras las personas completaban formularios, extraer cookies y obtener capturas de pantalla. Además, buscaba introducir herramientas de explotación en equipos con iOS, el sistema operativo de los iPhone.
Helme advirtió sobre la amplitud de las acciones que podían ejecutar los responsables mediante esos scripts. En su investigación también señaló que la mayor parte del código malicioso ya había sido retirada.
La respuesta de las empresas
Salesforce informó que investigaba modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que los había desactivado como precaución. Equifax también examinó el incidente, dejó de utilizar la plataforma y aseguró que no encontró evidencias de que sus sistemas hubieran sido comprometidos.
IKEA comunicó que buscaba establecer si existía algún impacto potencial sobre sus servicios digitales y sus clientes. Al momento del reporte de Reuters, Optimizely, Apple, Zoom, HSBC y CNN no habían respondido a las consultas de la agencia.
Por su parte, el análisis de StepSecurity citado por La Nación indicó que un 15% de los sitios evaluados logró bloquear la ejecución mediante políticas restrictivas de seguridad de contenido, que limitan qué recursos puede cargar una página.