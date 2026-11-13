Milagro en el río Misisipi

Rescataron a 130 pasajeros de de un crucero que chocó con un petrolero en Nueva Orleans

La colisión el American Heritage y el Atlantic Asphalt dejó a 32 personas del barco siniestrado hospitalizadas con heridas leves, pero nadie ha muerto ni desaparecido. El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que el rescate fue un "trabajo increíble".