Unas 130 personas a bordo de un crucero atracado en Nueva Orleans, Estados Unidos, fueron rescatadas tras ser embestida por un buque cisterna.
Rescataron a 130 pasajeros de de un crucero que chocó con un petrolero en Nueva Orleans
La colisión el American Heritage y el Atlantic Asphalt dejó a 32 personas del barco siniestrado hospitalizadas con heridas leves, pero nadie ha muerto ni desaparecido. El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que el rescate fue un "trabajo increíble".
El crucero American Heritage quedó volcado de costado en el río Misisipi tras ser embestido por el buque de carga Atlantic Asphalt.
La colisión dejó a 32 personas del barco siniestrado hospitalizadas con heridas leves, pero nadie desaparecido. Las autoridades lo calificaron de "milagro en el Misisipi".
La causa exacta del accidente sigue bajo investigación, pero la capitana de la Guardia Costera de Estados Unidos, Melanie Burnham, declaró: "Parece que hubo algún tipo de pérdida de control de la dirección".
La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, declaró en rueda de prensa que todo el mérito del rescate recaía en los servicios de emergencia, que "literalmente se lanzaron de inmediato a ayudar".
"No tenemos a nadie desaparecido, lo cual es un verdadero milagro en el Misisipi", dijo Moreno.
El operativo de evacuación
Las llamadas de emergencia sobre la colisión se recibieron alrededor de las 13:30 EST (18:30 GMT) del viernes, cuando la gente empezó a intentar ayudar a los pasajeros a escapar del barco mientras este se llenaba de agua, según declaró la jefa del puerto de Nueva Orleans, Melanie Montroll, en una rueda de prensa.
Según el Puerto de Nueva Orleans, en el momento de la colisión viajaban a bordo del American Heritage unos 129 pasajeros, además de los miembros de la tripulación.
Los pasajeros comenzaron a desembarcar del barco de vapor, operado por American Cruise Lines, cuando este empezó a escorarse antes de volcarse de lado, dijo el alcalde Moreno.
Los operadores de remolcadores, la policía y otros rescatistas se apresuraron a ayudar, y las autoridades cerraron el río Misisipi para facilitar las labores de búsqueda.
El American Heritage estaba finalizando un crucero de ocho días por destinos del río Misisipi en Luisiana y Misisipi.
El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que el rescate fue un "trabajo increíble".
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos también apoyó las operaciones de rescate locales.
El gobernador Jeff Landry también calificó el rescate como un "milagro en el Mississippi" dada la "enorme cantidad de personas que se encontraban en ese crucero" y que fueron rescatadas.
Los barcos han operado de forma segura en el río Mississippi durante años, dijo Landry, y se comprometió a investigar lo sucedido.
El dramático relato de un testigo
Jamie Holford, testigo del accidente, declaró que vio cómo el crucero chocaba contra el muelle tras la colisión.
"Sonaba como una película de guerra. Imagínense toneladas de acero crujiendo. Así sonaba", dijo. "Parecía sacado del Titanic".
Holford añadió que vio a pasajeros y miembros de la tripulación "gritando" y "llorando" mientras intentaban abandonar el barco cuando se hundía.
Según su página web, el American Heritage tiene capacidad para hasta 150 huéspedes y cuenta con un restaurante acristalado, un gimnasio y tres salones para huéspedes.
Construido en 2015, el buque tiene al menos cuatro cubiertas.