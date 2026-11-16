Donald Trump planteó este lunes la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia, aunque aclaró que el encuentro no está confirmado. El mandatario estadounidense vinculó una eventual presencia del líder norcoreano en Shenzhen con una decisión del presidente chino, Xi Jinping.
Donald Trump de gira en Asia: ¿se reunirá con Kim Jong-un?
El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de un encuentro con el líder norcoreano en China. La recorrida incluye Filipinas y se extenderá hasta el jueves.
“Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno”, expresó ante los medios antes de iniciar el viaje.
Luego, insistió en el carácter eventual de esa reunión: “Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi”. Desde Pyongyang no hubo señales públicas de interés en concretar una nueva cita.
La agenda en Filipinas y China
La recorrida comenzará este martes en Manila, donde Trump participará de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Allí mantendrá contactos con dirigentes de la región antes de trasladarse a territorio chino.
En Shenzhen participará de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre. La agenda contempla una reunión bilateral con Xi y un encuentro trilateral con el mandatario chino y el presidente ruso, Vladímir Putin.
Las conversaciones entre Washington y Pekín se desarrollarán durante una tregua en la disputa comercial, extendida hasta principios del próximo año. Ambos presidentes también tienen previstas nuevas conversaciones en diciembre, durante la cumbre del G20 en Miami.
El antecedente del diálogo con Pyongyang
El último encuentro entre Trump y Kim fue en junio de 2019, cuando mantuvieron una breve reunión en la frontera entre las dos Coreas. Aquella cita no permitió destrabar las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana.
El diálogo permanecía estancado desde febrero de ese año, tras la cumbre de Hanói. En esa oportunidad, el entonces presidente estadounidense consideró insuficiente la propuesta de desarme presentada por el gobierno de Corea del Norte.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump manifestó en reiteradas ocasiones su intención de volver a reunirse con Kim, con quien asegura mantener una buena relación personal. El gobierno norcoreano, por su parte, exige un cambio en la postura general de Washington hacia el país.