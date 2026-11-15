Donald Trump pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe con rapidez fondos para modernizar el control aéreo, luego del fallo que provocó la paralización y dejó cientos de miles de pasajeros varados. El pedido señaló que la falta de inversión en el sistema aéreo y la necesidad de fondos para construir una nueva infraestructura son centrales para evitar nuevas crisis.
Trump exige al Parlamento fondos urgentes para modernizar el sistema de control aéreo
La petición llega tras la suspensión total de despegues que dejó miles de pasajeros varados. El gobierno estadounidense atribuye la masiva falla a obras de conectividad y apura una reforma integral del espacio aéreo para devolver la previsibilidad.
El presidente calificó a la administración anterior como un desastre para la aviación y responsabilizó a la gestión previa por gastar “grandes sumas de dinero de manera imprudente”, al tiempo que reclamó al Congreso la asignación inmediata de fondos para ejecutar los trabajos de control y renovación del sistema aéreo en Estados Unidos tras la suspensión masiva de operaciones.
Trump agregó que “contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, y pidió que las obras se realicen de forma simultánea y no a cuentagotas, un reclamo dirigido a agilizar la llegada de fondos para resolver el problema que dejó en tierra a unos 12.000 vuelos.
El fallo que dejó a miles en tierra
El mensaje de Trump al Congreso llega después de la suspensión total que afectó al tráfico aéreo y generó cancelaciones y demoras en Estados Unidos; la Casa Blanca solicitó 30.100 millones de dólares en fondos para actualizar la infraestructura del control aéreo y mitigar el Impacto operacional de fallos similares.
La crisis dejó en tierra a 12.000 vuelos, de los cuales 9.000 eran comerciales, y aún registraba 1.569 cancelaciones y 2.737 retrasos según rastreadores públicos; ese dato operativos subraya la demanda urgente de fondos para cambios en las redes de control y en la gestión del espacio aéreo.
Trump insistió en que si el Congreso aprueba los fondos para el control del tráfico aéreo será posible construir el sistema de forma rápida y eficiente, y pidió que los desembolsos permitan una modernización total del sistema aéreo en lugar de intervenciones parciales.
Repercusiones operativas
Tras la suspensión total, autoridades y operadores evaluaron el alcance del Impacto en aeropuertos clave como O'Hare, Hartsfield-Jackson, John F. Kennedy, Dallas-Fort Worth y Boston Logan; la interrupción, atribuida por la Casa Blanca a un fallo técnico durante trabajos de reemplazo de cobre por fibra óptica, tensó la demanda de fondos para llevar a cabo controles y actualizaciones de red.
La administración descartó un ciberataque y vinculó la paralización a un problema técnico mientras se hacían obras de modernización, lo que elevó el debate en el Congreso sobre la necesidad de asignar fondos para robustecer el control aéreo y reducir la probabilidad de nuevas suspensiones.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que para el final del día o a más tardar mañana esperarían volver a la normalidad, una expectativa que condiciona los plazos para la entrega de fondos y la planificación de inversiones en control, vuelos y monitoreo del espacio aéreo.
El Impacto humano e institucional se traduce en cientos de miles de pasajeros afectados, operaciones suspendidas y una demanda formal al Congreso para obtener fondos para modernizar el control aéreo en Estados Unidos, medida que las autoridades consideran necesaria para restaurar la confianza y la normalidad en los vuelos.