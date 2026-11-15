Trump exige al Parlamento fondos urgentes para modernizar el sistema de control aéreo

Una pasajera varada espera en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez después de que se pidiera a las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos hacia Estados Unidos que permanecieran en tierra durante una suspensión de despegues en EE. UU. que dejó en tierra miles de vuelos y que luego fue levantada, en Ciudad de México, México, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY