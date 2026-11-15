Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos se acercaron a las 20 mil este domingo, después de la falla técnica que obligó a suspender los despegues comerciales durante varias horas el viernes. La interrupción dejó a cientos de miles de pasajeros varados y alteró conexiones internacionales.
Estados Unidos acumula casi 20 mil vuelos cancelados y espera normalizar el tráfico
La FAA prevé recuperar los horarios habituales hacia el cierre de este domingo. El Gobierno atribuyó la interrupción a trabajos en las comunicaciones y descartó un ciberataque.
El director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, informó que el viernes se cancelaron 12.000 vuelos. A ese balance se sumaron más de 6.600 el sábado y más de 1.200 durante la mañana del domingo, de acuerdo con los registros del sitio de seguimiento FlightAware.
Cuándo prevén recuperar los horarios
En una conferencia de prensa en Washington, Bedford estimó que la programación se recuperaría por completo hacia “el cierre de la jornada del domingo”. La normalización depende de que las aerolíneas puedan reorganizar sus aviones y tripulaciones después de las suspensiones.
La orden nacional de detener los despegues se levantó el viernes a las 20.15, hora del este estadounidense. Sin embargo, la reapertura no resolvió de inmediato los problemas acumulados y las cancelaciones continuaron durante el fin de semana.
Qué provocó la interrupción
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente ocurrió durante el reemplazo de antiguas líneas de cobre por fibra óptica. Esas tareas provocaron problemas en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar, por lo que se dispuso frenar los despegues durante cuatro horas.
El gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque como origen de la falla. Duffy apuntó a la empresa encargada de los trabajos y anticipó: “Vamos a exigir responsabilidades”. Según el funcionario, la actividad se reanudó después de recuperar el funcionamiento del control aéreo.
Reclamos e investigación
La interrupción abrió cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura. Un día antes del incidente, la Casa Blanca había solicitado a los legisladores una partida adicional de US$ 30.100 millones para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo.
Legisladores reclamaron investigar las causas y las condiciones de seguridad del sistema. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió la renuncia de Duffy o su destitución y afirmó que más de 3.500 aviones estaban en vuelo cuando comenzaron los problemas de radar y comunicaciones.