Diplomacia internacional

Trump llegó a China y lo recibió Xi Jinping antes de la cumbre con Putin

El presidente estadounidense aterrizó en Shenzhen para participar de la reunión de líderes de la APEC. Su par chino lo esperó al pie del avión y le devolvió un gesto que Trump había tenido durante su visita a Estados Unidos en septiembre. Este jueves está previsto un encuentro trilateral con Vladimir Putin.