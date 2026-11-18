El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China y fue recibido personalmente por su homólogo Xi Jinping en el aeropuerto de Shenzhen. El mandatario chino lo aguardó al pie de la escalinata del Air Force One y, después del saludo, lo abrazó.
Trump llegó a China y lo recibió Xi Jinping antes de la cumbre con Putin
El presidente estadounidense aterrizó en Shenzhen para participar de la reunión de líderes de la APEC. Su par chino lo esperó al pie del avión y le devolvió un gesto que Trump había tenido durante su visita a Estados Unidos en septiembre. Este jueves está previsto un encuentro trilateral con Vladimir Putin.
La recepción se produjo en la antesala de una agenda diplomática que tendrá como uno de sus puntos centrales una reunión entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia.
El gesto tuvo un significado particular dentro del protocolo habitual de las visitas oficiales. Xi no había recibido personalmente a los más de 15 mandatarios que llegaron a Shenzhen para participar de la cumbre de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC). La bienvenida a Trump marcó así una diferencia en el trato dispensado a los representantes extranjeros que asisten al encuentro.
Un gesto que busca corresponder a la visita de septiembre
La recepción de este miércoles también tuvo como antecedente el viaje que Xi realizó a Estados Unidos a fines de septiembre. En aquella oportunidad, Trump lo esperó al pie de la escalinata del avión al comienzo de su visita de Estado. Ahora, el presidente chino replicó ese gesto en territorio propio.
Según la información difundida por la agencia estatal china Xinhua y citada por medios internacionales, Xi explicó la decisión a partir de una tradición de su país: devolver la cortesía recibida. También expresó su expectativa de mantener intercambios profundos con Trump sobre los principales asuntos de la relación bilateral.
Por su parte, el presidente estadounidense agradeció el recibimiento y manifestó que esperaba que la visita permitiera avanzar en los vínculos entre ambos países.
El encuentro representa la tercera ocasión en el año en que los dos mandatarios se reúnen personalmente. En las relaciones entre Washington y Pekín, atravesadas por diferencias comerciales y tecnológicas, los gestos protocolares también son observados como señales sobre el estado del vínculo político.
Comercio, tecnología y una reunión prevista con Putin
La agenda bilateral entre Trump y Xi estará atravesada por las restricciones estadounidenses al acceso de empresas chinas a chips avanzados, un insumo estratégico para el desarrollo de inteligencia artificial. Las medidas de Washington también involucran a proveedores y aliados tecnológicos, entre ellos Taiwán y Corea del Sur.
Otro de los asuntos que podría aparecer en las conversaciones es el comercio de tierras raras, recursos fundamentales para distintas industrias tecnológicas. Trump también buscaría impulsar mayores compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, como parte de los esfuerzos para sostener la tregua comercial entre ambos países.
La visita coincide con la cumbre de líderes de la APEC, cuya agenda incluye actividades oficiales y una reunión plenaria prevista para este jueves.
En paralelo, Shenzhen será escenario de un encuentro entre Trump, Xi y el presidente ruso, Vladimir Putin, quien también llegó este miércoles a la ciudad. La reunión trilateral, prevista para el jueves, será un hecho diplomático inédito entre los mandatarios de las tres potencias.
Entre los asuntos que se espera que estén sobre la mesa figura el desarme nuclear. La cita se desarrollará en un contexto internacional marcado por las tensiones entre las principales potencias y por las diferencias en torno a la seguridad y el comercio mundial.
El recibimiento de Xi a Trump abrió así una jornada de contactos que tendrá como protagonistas a tres gobiernos con intereses estratégicos y posiciones diferentes sobre varios de los principales conflictos internacionales.