China

Xi Jinping calificó como "positiva y constructiva" la reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia

Tras el encuentro celebrado en Shenzhen junto a Donald Trump y Vladímir Putin, el mandatario anfitrión destacó el acuerdo para priorizar el diálogo y atender las preocupaciones de seguridad de cada potencia. Además, resaltó la estabilidad del vínculo bilateral entre Pekín y Washington.