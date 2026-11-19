El presidente Xi Jinping, afirmó este jueves que la cumbre China-Estados Unidos-Rusia fue positiva, constructiva y fructífera.
Xi Jinping calificó como "positiva y constructiva" la reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia
Tras el encuentro celebrado en Shenzhen junto a Donald Trump y Vladímir Putin, el mandatario anfitrión destacó el acuerdo para priorizar el diálogo y atender las preocupaciones de seguridad de cada potencia. Además, resaltó la estabilidad del vínculo bilateral entre Pekín y Washington.
Xi pronunció estas declaraciones al resumir los principales puntos de consenso alcanzados en la reunión con sus pares de los Estados Unidos, Donald Trump y de Rusia, Vladímir Putin, celebrada en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong.
Los tres países comparten la misma opinión sobre la defensa de la paz mundial, y todos subrayaron que debe valorarse la paz que tanto costó conseguir, afirmó Xi.
Igualmente, señaló que todos están de acuerdo en que los grandes países deben tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de cada país, y que el diálogo y la negociación son la elección correcta para resolver las diferencias.
“Hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierra”, sostuvo el mandatario chino.
Asimismo, indicó que también coincidieron en que la cooperación es esencial para superar los desafíos.
Los tres países deben dar seguimiento al consenso alcanzado en la cumbre, continuar fortaleciendo la comunicación, promover la paz a través de la cooperación, y trabajar juntos para construir un mundo mejor.
La relación con Estados Unidos
Xi Jinping también comentó que las relaciones entre China y los Estados Unidos mantuvieron, en general, una trayectoria estable y positiva, aportando estabilidad y certeza al mundo. Lo afirmó durante una reunión celebrada en Shenzhen con Trump durante la que amplió que ambos exploraron conjuntamente la manera correcta para que, como dos grandes países, China y Estados Unidos puedan llevarse bien.
Sostuvo además que establecieron un nuevo posicionamiento para una relación constructiva de estabilidad estratégica entre ambos países, y la dotaron de un nuevo significado basado en el respeto, la equidad y la reciprocidad. Asimismo, agregó que este posicionamiento fue bien recibido, tanto por los pueblos de China y Estados Unidos como por la comunidad internacional.
De igual modo, enfatizó que forjar una relación constructiva de estabilidad estratégica China-Estados Unidos es un empeño sin precedentes y pionero. Agregó que la clave para mantener su actual impulso positivo radica en tomar acciones concretas que permitan implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.
La cuestión de Taiwán
Sobre la cuestión de Taiwán, la parte estadounidense debe hacer lo correcto y evitar grandes alteraciones en las relaciones China-Estados Unidos, señaló Xi. Por su parte, Trump manifestó que él y Xi guiaron conjuntamente el desarrollo de las relaciones entre los dos países, y que ambas partes deben mantener el impulso positivo del desarrollo estable en las relaciones bilaterales. Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwán”, sostuvo Trump.