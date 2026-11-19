En China

Trump, Xi Jinping y Putin protagonizaron una cumbre histórica: cuáles son los temas en debate

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se realizó en Shenzhen, en el marco de la cumbre de APEC. El encuentro tuvo un fuerte impacto diplomático, aunque todavía no trascendieron acuerdos concretos sobre los principales conflictos internacionales.