Donald Trump participó este jueves de un encuentro trilateral sin precedentes con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente.
Trump, Xi Jinping y Putin protagonizaron una cumbre histórica: cuáles son los temas en debate
La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se realizó en Shenzhen, en el marco de la cumbre de APEC. El encuentro tuvo un fuerte impacto diplomático, aunque todavía no trascendieron acuerdos concretos sobre los principales conflictos internacionales.
La reunión, realizada en la ciudad china de Shenzhen, representó una imagen de alto impacto geopolítico: los mandatarios de las tres principales potencias nucleares compartieron una misma mesa en un contexto atravesado por conflictos bélicos, tensiones comerciales y disputas tecnológicas.
El encuentro se desarrolló en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tiene a China como anfitrión. Aunque la conversación duró alrededor de una hora y media, no se conocieron detalles completos de lo discutido a puertas cerradas ni se anunciaron compromisos concretos.
Para Trump, la reunión constituye una señal de que su administración busca establecer un rumbo diferente en política exterior. Para Xi, en tanto, significó la oportunidad de posicionar a China como anfitrión y protagonista de un diálogo entre las principales potencias mundiales.
Putin también consiguió una fotografía diplomática de relevancia en momentos en que Rusia continúa enfrentada con Occidente por la guerra en Ucrania.
Los encuentros previos
Antes de la reunión conjunta, Trump mantuvo dos conversaciones por separado. Primero se encontró con Putin durante aproximadamente 40 minutos. El mandatario estadounidense llegó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Durante el saludo, Trump volvió a exhibir su cercanía personal con el presidente ruso y lo llamó «mi amigo». La Casa Blanca había definido el encuentro como una conversación informal, una instancia de menor formalidad que una reunión bilateral tradicional.
La guerra en Ucrania apareció entre los asuntos vinculados a ese acercamiento. Según la agencia rusa TASS, fue el tema principal de la conversación entre ambos mandatarios. Putin, por su parte, se retiró del encuentro con un ánimo que la agencia calificó como «excelente».
Posteriormente, Trump se reunió con Xi Jinping. El presidente chino destacó que las relaciones entre Washington y Beijing se encontraban en una etapa de estabilidad y mejora. Su par estadounidense, en tanto, volvió a elogiar el vínculo personal que mantiene con él.
Uno de los reclamos de Trump estuvo relacionado con el comercio agrícola. Antes del encuentro, había anticipado que le pediría a China que comprara más productos estadounidenses para beneficiar a los productores rurales de su país.
El intercambio comercial es uno de los principales puntos de tensión entre ambas potencias. Durante el último año, Washington y Beijing buscaron estabilizar sus relaciones después de una escalada arancelaria que había elevado considerablemente los costos del intercambio entre los dos países.
En ese escenario, Xi propuso mantener intercambios regulares de alto nivel entre China, Rusia y Estados Unidos. La iniciativa apunta a sostener canales de comunicación entre los gobiernos, aunque todavía no se precisaron mecanismos ni compromisos para concretarla.
Irán, armas y tecnología
La guerra con Irán también formó parte del contexto de la cumbre. Sin embargo, Trump descartó que fuera a solicitar ayuda a Moscú o Beijing para ponerle fin al conflicto.
«No necesitamos ayuda. Ellos quieren hacer un acuerdo, así que no necesito ayuda», sostuvo durante una entrevista con Fox News desde China. La declaración marcó su posición frente a dos gobiernos que mantienen relaciones estratégicas con Teherán.
Otro de los asuntos que Trump puso sobre la mesa fue la posibilidad de avanzar en conversaciones sobre desnuclearización. El presidente estadounidense había anticipado que ese sería uno de los ejes de sus intercambios durante la cumbre de APEC.
La propuesta enfrenta dificultades importantes. Estados Unidos y Rusia concentran los mayores arsenales nucleares del mundo, mientras que China mantiene un programa de expansión de sus capacidades militares. Las diferencias sobre la cantidad de armas, los mecanismos de control y las garantías de seguridad hacen difícil alcanzar un entendimiento.
Trump sostuvo que los países solamente necesitarían alrededor de diez armas nucleares, aunque reconoció que convencer a otros gobiernos de reducir sus arsenales representa un desafío. Xi, por su parte, advirtió sobre los riesgos de un enfrentamiento nuclear y sostuvo que una guerra de ese tipo no puede ganarse y nunca debe librarse.
La tecnología también estuvo presente durante la visita. La controversia alrededor de Jensen Huang, quien dejó su cargo como director ejecutivo de Nvidia en medio de cuestionamientos vinculados con la seguridad nacional, se convirtió en uno de los episodios inesperados de la agenda.
Las preocupaciones giran alrededor de posibles desvíos de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China y de las investigaciones sobre la empresa Megaspeed y su vínculo con la empresaria Alice Huang. Las acusaciones sobre supuestos vínculos con la inteligencia china fueron rechazadas por Beijing, que las calificó de especulaciones sin fundamento.
El episodio tuvo incluso un impacto en la cobertura periodística de la cumbre: una periodista de Bloomberg fue impedida de ingresar a la reunión trilateral después de gritar una pregunta sobre Jensen Huang.
La disputa tecnológica entre Washington y Beijing excede este caso particular. Estados Unidos busca limitar el acceso chino a determinados semiconductores avanzados por motivos de seguridad nacional, mientras que China procura fortalecer su industria tecnológica y reducir su dependencia de proveedores extranjeros.
En ese marco, la inteligencia artificial y sus posibles regulaciones también estuvieron presentes en las intervenciones de Trump durante APEC. El mandatario estadounidense manifestó su rechazo a lo que considera regulaciones globalistas que podrían limitar el desarrollo de esta tecnología.
La cumbre también tuvo un componente estratégico para China. La elección de Shenzhen, uno de los principales centros tecnológicos del país, permitió a Xi Jinping mostrar su capacidad para reunir a los líderes de las otras dos potencias en un escenario de competencia económica y militar.
La reunión fue considerada inédita por tratarse del primer encuentro trilateral de este tipo entre los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia. Sin embargo, los analistas habían advertido antes de su realización que las diferencias sobre Ucrania, Irán, el comercio y el armamento nuclear hacían poco probable un avance significativo en tan poco tiempo.
Por el momento, el principal resultado fue diplomático y simbólico. Los tres presidentes compartieron una instancia de diálogo directo, pero la falta de anuncios y de información detallada sobre las conversaciones impide determinar si el encuentro abrirá una nueva etapa en las relaciones entre sus países.
La visita de Trump y las reuniones paralelas se desarrollaron durante la agenda de APEC, un foro que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y que tiene entre sus principales objetivos promover el comercio, la cooperación económica y el crecimiento regional.