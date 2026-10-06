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La policía redujo a tiros a un hombre armado delante del Palacio Real en Estocolmo

El sospechoso fue reducido por las fuerzas de seguridad en inmediaciones del edificio histórico tras mostrar una conducta violenta. Su vida no corre peligro.

El hombre "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.El hombre "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.
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La Policía sueca ha incapacitado a tiros este martes a un hombre armado durante una operación frente al Palacio Real en la capital del país, Estocolmo.

Policemen stand next to a car following reports of a man being shot by police, in central Stockholm, Sweden, October 6, 2026. TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. NO RESALES. NO ARCHIVES.El incidente ocurrió en un área libre al norte del palacio. Reuters.

El incidente ha ocurrido concretamente en Lejonbacken, un área al aire libre inmediatamente al norte del palacio. El individuo, ha explicado la Policía de la capital en redes sociales, "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.

Milano Cortina 2026 Olympics - Cross-Country Skiing - Women's Sprint Classic Victory Ceremony - Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Lago, Italy - February 10, 2026. Sweden's King Carl XVI Gustav gestures before the victory ceremony. REUTERS/Kacper Pempel TPX IMAGES OF THE DAYEl rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

El hombre ha sido herido de gravedad y ahora mismo está siendo atendido en un hospital de la ciudad, aunque su vida no corre peligro, según la Policía de Estocolmo.

La residencia oficial del rey

El Palacio Real en el centro de Estocolmo es la residencia oficial del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y una importante atracción turística.

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#TEMAS:
Turismo

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