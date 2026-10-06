La Policía sueca ha incapacitado a tiros este martes a un hombre armado durante una operación frente al Palacio Real en la capital del país, Estocolmo.
Suecia
La policía redujo a tiros a un hombre armado delante del Palacio Real en Estocolmo
El sospechoso fue reducido por las fuerzas de seguridad en inmediaciones del edificio histórico tras mostrar una conducta violenta. Su vida no corre peligro.
El hombre "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.
El incidente ocurrió en un área libre al norte del palacio. Reuters.
El incidente ha ocurrido concretamente en Lejonbacken, un área al aire libre inmediatamente al norte del palacio. El individuo, ha explicado la Policía de la capital en redes sociales, "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.
El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.
El hombre ha sido herido de gravedad y ahora mismo está siendo atendido en un hospital de la ciudad, aunque su vida no corre peligro, según la Policía de Estocolmo.
La residencia oficial del rey
El Palacio Real en el centro de Estocolmo es la residencia oficial del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y una importante atracción turística.
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