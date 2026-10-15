Panamá reportó el primer fallecimiento como consecuencia del sismo de magnitud 7,7 registrado el pasado viernes 9 de octubre, informó la estatal Caja de Seguro Social (CSS) del país centroamericano.
Panamá: confirman la primera muerte tras el sismo de magnitud 7,7
La víctima fatal, de 68 años, no logró recuperarse de las graves heridas. El gobierno mantiene el estado de emergencia y evalúa los daños en todo el país.
En un comunicado emitido el miércoles, la CSS detalló que la fallecida es la panameña Elena Barría, de 68 años, quien sufrió heridas graves durante el movimiento telúrico.
En ese marco, el presidente panameño, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima a través de su cuenta de X.
"Los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa, no hicieron posible su recuperación, pese a los esfuerzos de nuestros médicos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento a familiares y allegados", escribió el mandatario.
El pasado lunes por la noche, Mulino había informado que hasta ese momento se habían evaluado 1.744 viviendas y registrado 6.174 personas afectadas.
Actualmente las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas afectadas por el sismo tras declarar estado de emergencia el sábado.
El primer sismo
Un sismo de magnitud 6,0 ocurrió el lunes a las 23:20 GMT, indicó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).
El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, fue ubicado de forma preliminar a 7,71 grados de latitud norte y a 81,46 grados de longitud oeste.
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