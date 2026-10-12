Un sismo de magnitud 6,0 ocurrió el lunes a las 23:20 GMT, indicó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).
Nuevo sismo en Panamá; esta vez, de magnitud 6
El presidente Mulino dio detalles de las medidas para restablecer los servicios, habilitar las vías afectadas y acompañar a las familias en la recuperación de sus viviendas.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Preliminar, 2026-10-12, 18:20 hora local. Magnitud 6.5. Profundidad superficial #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/9jXYzMhMYu— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 12, 2026
El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, fue ubicado de forma preliminar a 7,71 grados de latitud norte y a 81,46 grados de longitud oeste.
Mensaje oficial a la nación
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió a la nación este lunes a las 7:50 p.m., mediante cadena nacional, para informar sobre las acciones del Gobierno tras las afectaciones provocadas por los sismos.
Medidas de asistencia y recuperación
Mulino dio detalles de las medidas para restablecer los servicios, habilitar las vías afectadas y acompañar a las familias en la recuperación de sus viviendas.
"Hay clases mañana en el sector privado, después que todos tengan la garantía de que los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos puedan permanecer en las instalaciones", dijo por su parte el ministro de Educación, Ventura Vega.