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Alarma en la costa del Pacífico

Nuevo sismo en Panamá; esta vez, de magnitud 6

El presidente Mulino dio detalles de las medidas para restablecer los servicios, habilitar las vías afectadas y acompañar a las familias en la recuperación de sus viviendas.

Panamá ya había sufrido un fuerte sismo el sábado.Panamá ya había sufrido un fuerte sismo el sábado.
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Un sismo de magnitud 6,0 ocurrió el lunes a las 23:20 GMT, indicó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, fue ubicado de forma preliminar a 7,71 grados de latitud norte y a 81,46 grados de longitud oeste.

Mensaje oficial a la nación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió a la nación este lunes a las 7:50 p.m., mediante cadena nacional, para informar sobre las acciones del Gobierno tras las afectaciones provocadas por los sismos.

Medidas de asistencia y recuperación

Mulino dio detalles de las medidas para restablecer los servicios, habilitar las vías afectadas y acompañar a las familias en la recuperación de sus viviendas.

FILE PHOTO: Panama's President Jose Raul Mulino delivers a press conference after a visit to the Balboa port, following Panama's Supreme Court decision in late January to invalidate the legal framework supporting the 1997 concession that granted Panama Ports Company (PPC) the right to operate the Pacific-facing Balboa and Atlantic Cristobal terminals on either side of the Panama Canal, in Panama City, Panama, April 9, 2026. REUTERS/Aris Martinez/File PhotoEl presidente de la República, José Raúl Mulino.

"Hay clases mañana en el sector privado, después que todos tengan la garantía de que los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos puedan permanecer en las instalaciones", dijo por su parte el ministro de Educación, Ventura Vega.

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