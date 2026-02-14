Cambios en el Vaticano

El Papa León XIV designó a la nueva autoridad de la Oficina de Prensa

Se trata de la hermana Nina Benedikta Krapi, quien asumirá como vicesubdirectora del organismo comunicacional. Con 36 años y una sólida formación en Derecho, la religiosa marca el regreso de las personas consagradas a la gestión informativa de la Santa Sede.