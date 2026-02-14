El Papa León XIV designó a la nueva autoridad de la Oficina de Prensa
Se trata de la hermana Nina Benedikta Krapi, quien asumirá como vicesubdirectora del organismo comunicacional. Con 36 años y una sólida formación en Derecho, la religiosa marca el regreso de las personas consagradas a la gestión informativa de la Santa Sede.
En lo que representa su primer ajuste estratégico en el equipo de comunicación desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV nombró a la hermana Nina Benedikta Krapi, de la congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl (MVZ), como la nueva vicesubdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
El anuncio, que sacudió los pasillos del Vaticano este 14 de febrero,
Un perfil que combina leyes y comunicación
Nacida en Rijeka, Croacia, el 7 de junio de 1989, la hermana Nina llega al cargo con un currículum que destaca por su versatilidad. Es licenciada en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, especialista en Relaciones Públicas y doctora en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Su trayectoria no se agota en lo académico. Antes de su vida religiosa —profesó sus votos el 13 de agosto de 2023—, ejerció como periodista y brindó asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia doméstica y personas en situación de vulnerabilidad.
Esta sensibilidad social se trasladó luego a su labor como responsable de comunicación de Cáritas en la arquidiócesis de Rijeka y a su reciente colaboración en el Dicasterio para la Comunicación desde 2023.
La designación de Krapi, quien comenzará sus funciones oficialmente el 1 de marzo de 2026, tiene una carga simbólica profunda. Con esta decisión, el Papa León XIV vuelve a confiar un puesto de alta responsabilidad en el área de prensa a una persona consagrada.
Cabe recordar que, desde la salida del padre Federico Lombardi al comienzo del pontificado de Francisco, tanto la dirección como las vocerías principales habían estado mayoritariamente en manos de laicos. La llegada de la religiosa croata de 36 años rompe con esa dinámica y devuelve el matiz de la vida consagrada a la primera línea de la comunicación vaticana.
Desafíos en el horizonte
La nueva subdirectora se integrará a un equipo que enfrenta el desafío de comunicar el mensaje del nuevo Pontífice en un ecosistema mediático cada vez más complejo. Su formación jurídica y su experiencia en el trabajo de campo con sectores vulnerables sugieren una gestión que buscará equilibrar el rigor técnico con la cercanía humana, una impronta que León XIV parece querer imprimir en su papado.
La designación de la hermana Nina Benedikta Krapi no es solo un cambio de nombres; es una declaración de principios sobre quiénes deben narrar la actualidad de la Iglesia hoy. Con juventud, formación académica y un pie en la realidad social, la nueva autoridad vaticana se prepara para asumir un rol donde la palabra y la ley irán de la mano.