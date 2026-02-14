#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cambios en el Vaticano

El Papa León XIV designó a la nueva autoridad de la Oficina de Prensa

Se trata de la hermana Nina Benedikta Krapi, quien asumirá como vicesubdirectora del organismo comunicacional. Con 36 años y una sólida formación en Derecho, la religiosa marca el regreso de las personas consagradas a la gestión informativa de la Santa Sede.

El anuncio marca un cambio de tendencia en la administración de la voz oficial de la Iglesia. Vatican Media/Elisabetta TrevisanEl anuncio marca un cambio de tendencia en la administración de la voz oficial de la Iglesia. Vatican Media/Elisabetta Trevisan
Seguinos en
Por: 

En lo que representa su primer ajuste estratégico en el equipo de comunicación desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV nombró a la hermana Nina Benedikta Krapi, de la congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl (MVZ), como la nueva vicesubdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El anuncio, que sacudió los pasillos del Vaticano este 14 de febrero, marca un cambio de tendencia en la administración de la voz oficial de la Iglesia.

Un perfil que combina leyes y comunicación

Nacida en Rijeka, Croacia, el 7 de junio de 1989, la hermana Nina llega al cargo con un currículum que destaca por su versatilidad. Es licenciada en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, especialista en Relaciones Públicas y doctora en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

.La hermana Nina llega al cargo con un currículum que destaca por su versatilidad.

Su trayectoria no se agota en lo académico. Antes de su vida religiosa —profesó sus votos el 13 de agosto de 2023—, ejerció como periodista y brindó asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia doméstica y personas en situación de vulnerabilidad.

Esta sensibilidad social se trasladó luego a su labor como responsable de comunicación de Cáritas en la arquidiócesis de Rijeka y a su reciente colaboración en el Dicasterio para la Comunicación desde 2023.

Mirá tambiénPara la Cuaresma, León XIV pidió que el ayuno trascienda lo alimentario y alcance al lenguaje

El regreso de los consagrados a la vocería

La designación de Krapi, quien comenzará sus funciones oficialmente el 1 de marzo de 2026, tiene una carga simbólica profunda. Con esta decisión, el Papa León XIV vuelve a confiar un puesto de alta responsabilidad en el área de prensa a una persona consagrada.

Cabe recordar que, desde la salida del padre Federico Lombardi al comienzo del pontificado de Francisco, tanto la dirección como las vocerías principales habían estado mayoritariamente en manos de laicos. La llegada de la religiosa croata de 36 años rompe con esa dinámica y devuelve el matiz de la vida consagrada a la primera línea de la comunicación vaticana.

Pope Leo XIV attends the weekly general audience at the Paul VI hall at the Vatican, January 28, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane TPX IMAGES OF THE DAYEsta decisión representa su primer ajuste estratégico en el equipo de comunicación desde el inicio de su pontificado. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Desafíos en el horizonte

La nueva subdirectora se integrará a un equipo que enfrenta el desafío de comunicar el mensaje del nuevo Pontífice en un ecosistema mediático cada vez más complejo. Su formación jurídica y su experiencia en el trabajo de campo con sectores vulnerables sugieren una gestión que buscará equilibrar el rigor técnico con la cercanía humana, una impronta que León XIV parece querer imprimir en su papado.

Mirá tambiénMilei extendió una invitación formal al Papa León XIV para visitar Argentina

La designación de la hermana Nina Benedikta Krapi no es solo un cambio de nombres; es una declaración de principios sobre quiénes deben narrar la actualidad de la Iglesia hoy. Con juventud, formación académica y un pie en la realidad social, la nueva autoridad vaticana se prepara para asumir un rol donde la palabra y la ley irán de la mano.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Vaticano
Religión
Papa Francisco
Roma

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro