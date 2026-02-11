Milei extendió una invitación formal al Papa León XIV para visitar Argentina
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, entregó la misiva firmada por el presidente, destacando el diálogo constructivo y la cooperación entre el país y la Santa Sede, además de la intención de fortalecer la paz y el entendimiento internacional.
Milei le envió una carta al papa León XIV y lo invitó al país. Crédioto: REUTERS.
El presidente Javier Milei extendió una invitación oficial al Papa León XIV para que visite la Argentina. La Cancillería indicó que la iniciativa se enmarca “en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre el país y la Santa Sede”.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, fue el encargado de entregar la misiva firmada por el mandatario. “En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV”, afirmó Quirno.
El comunicado de la Cancillería destacó la existencia de un “diálogo franco”, así como una “cooperación constructiva” y la “convergencia en valores fundamentales” entre Argentina y la Santa Sede. Según Quirno, la carta busca reafirmar la disposición a trabajar de manera conjunta en distintos ámbitos:
“Reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, aseguró el funcionario.
La invitación al Pontífice se interpreta como un gesto de fortalecimiento de los lazos bilaterales y de continuidad en la relación entre el Estado argentino y la Santa Sede. Se espera que la propuesta genere un espacio de diálogo que permita profundizar la cooperación en temas de interés común.
En junio de 2025, Milei mantuvo su primera audiencia oficial con el sucesor de Francisco. La reunión tuvo una duración de 45 minutos y durante el encuentro ya se acordó de manera verbal que el Pontífice realizaría una visita a la Argentina en el futuro.
En junio pasado, Milei tuvo su primera audiencia oficial con el papa León XIV. Crédito: REUTERS.
Durante la audiencia en el Palacio Apostólico, el Papa y el presidente argentino se sentaron frente a frente en la biblioteca, compartiendo el mismo escritorio de madera en el que Milei se había reunido anteriormente con Francisco. Tras la cita, Manuel Adorni, entonces vocero presidencial, confirmó que León XIV había reiterado su intención de viajar a la Argentina.
Según fuentes vaticanas consultadas por este diario, en aquel momento se barajaba que la visita podría concretarse en 2026 e incluiría además una gira por Perú —considerado un país “adoptivo” de Robert Prevost— y Uruguay.