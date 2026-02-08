El Vaticano confirmó que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026

El Vaticano aclaró este domingo que el papa León XIV no realizará una visita a Estados Unidos durante 2026, desmintiendo así versiones periodísticas que señalaban un posible recorrido por su país natal en el marco de eventos internacionales.
La Santa Sede desmintió versiones sobre una visita papal este año a su país natal, aunque el pontífice sí planifica viajes a otros continentes y a América Latina.
El Vaticano aclaró este domingo que el papa León XIV no realizará una visita a Estados Unidos durante 2026, desmintiendo así versiones periodísticas que señalaban un posible recorrido por su país natal en el marco de eventos internacionales.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de su portavoz Matteo Bruni, salió al cruce de esos rumores y aseguró que no hay planes concretos para que el pontífice viaje a territorio estadounidense este año.
La aclaración se dio en respuesta a versiones que circulaban en medios y redes sobre una posible visita del papa a Estados Unidos en septiembre, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne a líderes de todo el mundo.
Sin embargo, la Santa Sede fue categórica: “El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, afirmó Bruni, desestimando cualquier confirmación oficial sobre ese viaje.
La especulación había generado expectativa especialmente porque León XIV es el primer pontífice nacido en Estados Unidos, concretamente en Chicago, aunque también posee la nacionalidad peruana, fruto de sus años de labor como misionero y obispo en ese país sudamericano.
Hasta ahora, el único viaje internacional que ha realizado desde su elección en mayo de 2025 fue una visita conjunta a Turquía y Líbano entre noviembre y diciembre del año pasado, destinada a conmemorar el aniversario de un importante evento eclesiástico y fortalecer lazos ecuménicos en la región.
En su declaración, el portavoz del Vaticano también negó que exista un proyecto concreto para que León XIV incluya en su agenda una parada en ciudades como Nueva York o Washington D.C., donde se esperaba que podría haber sido recibido con gran interés por fieles y autoridades locales.
Los analistas vaticanos sostienen que el pontífice y los líderes de la Santa Sede toman decisiones sobre viajes internacionales con base en múltiples criterios pastorales y diplomáticos, y no solo ligados a conmemoraciones o invitaciones institucionales.
Aunque por ahora no figura una gira papal por Estados Unidos, la agenda de León XIV para 2026 sí contempla otros viajes programados o en vías de confirmación.
Por un lado, autoridades eclesiásticas de Europa hicieron saber que se está organizando una visita a España que incluiría paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, aunque los detalles finales aún esperan la ratificación oficial del Vaticano.
Además, el papa anunció en una rueda de prensa a bordo de un vuelo papal que su próximo destino podría ser el continente africano, con un viaje planteado para después de la Pascua. Entre los posibles países a visitar figuran Argelia, donde se busca promover el diálogo entre cristianos y musulmanes, y otras naciones de la región.
Organizaciones católicas y obispos de América Latina, por su parte, han expresado públicamente la esperanza de que el pontífice pueda realizar una visita a países como Perú, donde trabajó gran parte de su vida, y eventualmente a otros como Argentina y Uruguay más adelante en el año.
Tanto la Conferencia Episcopal Peruana como obispos de la región han señalado su confianza en que dicho viaje pueda concretarse hacia fines de 2026, aunque no hay confirmación oficial aún.