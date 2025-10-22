Por 30 días

Perú declaró a Lima y El Callao en “estado de emergencia” contra la criminalidad

El presidente interino José Jerí, anunció la declaración de un estado de emergencia en la capital peruana y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.