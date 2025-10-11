Estados Unidos reafirma su apoyo al nuevo presidente de Perú

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes 10 de octubre que trabajará de manera constructiva con el presidente de Perú, José Enrique Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano.
Colaboración
La Oficina estadounidense para el Hemisferio Occidental indicó que colaborará con Jerí en las “prioridades urgentes del país”, entre ellas las elecciones de 2026, consideradas esenciales para la estabilidad democrática del país andino.
El comunicado destacó además los casi 200 años de relación histórica entre ambos países y subrayó el apoyo de Washington a la seguridad y las instituciones democráticas peruanas.
Jerí, de 38 años, asumió la banda presidencial en la madrugada del viernes y posteriormente se trasladó al Palacio de Gobierno, en medio de gran expectación mediática. El nuevo mandatario era hasta agosto pasado presidente del Congreso, y accedió al Parlamento como congresista suplente en 2021, reemplazando al expresidente Martín Vizcarra.
Destitución
Su llegada al poder se produjo tras la destitución de Dina Boluarte, primera mujer en dirigir Perú, bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, luego de una serie de protestas sociales y la pérdida de apoyo político de varios partidos. La vacancia fue aprobada con 122 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, según informó el Congreso peruano.
La comunidad internacional ha seguido de cerca la crisis política. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la situación institucional en Perú y llamó a garantizar el respeto del Estado de Derecho y la estabilidad democrática en el país.
Boluarte asegura que no buscará asilo
La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este viernes 10 de octubre de 2025 que no tiene intención de salir del país ni de solicitar asilo, luego de haber sido destituida por el Congreso el jueves, y aseguró que no se considera responsable de ninguno de los casos que la Fiscalía investiga en su contra.
Boluarte ofreció un breve pronunciamiento a los medios que la aguardaron durante horas frente a su vivienda en Surquillo, Lima, para ratificar su permanencia en el país. “Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios que estaba no habida o que había buscado asilo. Nada de ello es cierto, estoy en mi hogar”, dijo, acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal.
La exmandataria, que llegó a su domicilio alrededor de las 3 de la madrugada del viernes tras su destitución, afirmó: “No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni en mi sentimiento patriótico, dejar el país”. Boluarte añadió que se encuentra “tranquila” con su conciencia y reafirmó su decisión de permanecer en Perú.
Durante la noche del jueves, tras conocerse la aprobación de su destitución, surgieron rumores sobre un posible asilo en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador, que fueron desmentidos de inmediato por su abogado.
El Poder Judicial de Perú informó que evaluará el próximo miércoles una solicitud de la Fiscalía para prohibir que Boluarte abandone el país por un período de hasta tres años, en el marco de investigaciones por presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos. El fiscal general, Tomás Gálvez, presentó la petición en al menos tres de las investigaciones abiertas contra la expresidenta.
En relación con estos procesos, Boluarte insistió en que no se siente responsable de los hechos que se le imputan. “Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos”, señaló, antes de reafirmar que permanecerá de manera permanente en Perú y que continuará enfrentando el proceso con calma y tranquilidad.
