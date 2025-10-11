#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Temporal

México: lluvias e inundaciones dejan al menos 29 muertos y miles afectados

Las fuertes precipitaciones han golpeado 31 de los 32 estados del país. Veracruz, Puebla e Hidalgo son las zonas más afectadas, con derrumbes, viviendas sepultadas y personas desaparecidas.

El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos
 15:07
Por: 

Las fuertes lluvias que azotan a México en las últimas horas han dejado al menos 29 personas fallecidas y provocaron importantes daños materiales e infraestructura, según informaron las autoridades el viernes. Videos de catastróficas inundaciones se viralizaron en Poza Rica, Veracruz, uno de los estados más afectados.

People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. REUTERS/Rolando Ramos TPX IMAGES OF THE DAYEl gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos

Las víctimas se registraron principalmente en Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1) y Veracruz (3). En Puebla, los deslaves en la Sierra Norte sepultaron viviendas, elevando la cifra de muertos a nueve. Las autoridades advierten que el número podría aumentar, ya que decenas de personas siguen desaparecidas.

Reportes

El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Además, tramos carreteros y caminos afectados han dejado incomunicadas a miles de personas.

A woman walks near a flooded street after torrential rains that that caused an overflow of rivers, causing flooding in Poza Rica, Veracruz state, Mexico October 10, 2025. REUTERS/Rolando RamosEl gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos

En Veracruz, la cifra de fallecidos llegó a tres: un policía municipal de Papantla, un doctor en Los Reyes y una estudiante en Poza Rica, todos arrastrados por corrientes de ríos desbordados, principalmente del río Cazones. Las autoridades locales informaron afectaciones en 48 municipios y desplegaron a fuerzas armadas y navales para asistencia a la población.

Preocupación

En Hidalgo, los derrumbes en Tenango y Zacualtipán causaron 16 muertes. En Querétaro, un menor falleció por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

People look at a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. REUTERS/Rolando RamosEl gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que 31 de los 32 estados del país se han visto afectados por las lluvias. La tormenta tropical Raymond continuará provocando precipitaciones en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, mientras que los remanentes de Priscilla afectarán Baja California Sur y Baja California en las próximas horas.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
México
Huracán

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro