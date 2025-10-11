México: lluvias e inundaciones dejan al menos 29 muertos y miles afectados

Las fuertes lluvias que azotan a México en las últimas horas han dejado al menos 29 personas fallecidas y provocaron importantes daños materiales e infraestructura, según informaron las autoridades el viernes. Videos de catastróficas inundaciones se viralizaron en Poza Rica, Veracruz, uno de los estados más afectados.
El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos
Las víctimas se registraron principalmente en Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1) y Veracruz (3). En Puebla, los deslaves en la Sierra Norte sepultaron viviendas, elevando la cifra de muertos a nueve. Las autoridades advierten que el número podría aumentar, ya que decenas de personas siguen desaparecidas.
Reportes
El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Además, tramos carreteros y caminos afectados han dejado incomunicadas a miles de personas.
El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos
En Veracruz, la cifra de fallecidos llegó a tres: un policía municipal de Papantla, un doctor en Los Reyes y una estudiante en Poza Rica, todos arrastrados por corrientes de ríos desbordados, principalmente del río Cazones. Las autoridades locales informaron afectaciones en 48 municipios y desplegaron a fuerzas armadas y navales para asistencia a la población.
Preocupación
En Hidalgo, los derrumbes en Tenango y Zacualtipán causaron 16 muertes. En Querétaro, un menor falleció por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
El gobierno poblano reportó daños en 38 municipios y 66 comunidades, en su mayoría zonas serranas habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Credito: REUTERS/Rolando Ramos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que 31 de los 32 estados del país se han visto afectados por las lluvias. La tormenta tropical Raymond continuará provocando precipitaciones en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, mientras que los remanentes de Priscilla afectarán Baja California Sur y Baja California en las próximas horas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.