Nueva Zelanda: la policía mató a un padre secuestrador y rescató a sus tres hijos

Tom Phillips, el hombre que desapareció dos veces con sus tres hijos en Marokopa, Nueva Zelanda, murió en un tiroteo con la policía tras cuatro años de intensa búsqueda. Sus hijos fueron hallados y están bajo cuidado de las autoridades.
El 11 de septiembre de 2021, Tom Phillips y sus tres hijos desaparecieron por primera vez.
Su Toyota Hilux fue encontrada estacionada bajo la línea de marea en una playa cerca de la casa de sus padres en Marokopa, en la Isla Norte de Nueva Zelanda. La policía lanzó una extensa operación de búsqueda por tierra, mar y aire.
Menos de tres semanas después, la familia regresó a casa y el padre afirmó que habían estado de campamento.
Luego, el 12 de diciembre de ese año, desaparecieron de nuevo. Salvo algunos avistamientos fortuitos y fotogramas granulados de las cámaras de seguridad, el bosquimano y sus tres hijos no habían sido vistos desde entonces.
Eso fue así hasta las primeras horas de la mañana del lunes, cuando la policía, en respuesta a un informe de intento de robo, se vio envuelta en un tiroteo que resultó en la muerte del Sr. Phillips, poniendo fin a una búsqueda humana de cuatro años.
Aún quedan muchas preguntas sobre su desaparición, incluyendo por qué tomó a sus hijos y desapareció en el duro desierto de Nueva Zelanda, y si fue capaz de evadir su captura durante tanto tiempo contando con ayuda.
Cuando el Sr. Phillips regresó a casa por primera vez en 2021, fue acusado de malgastar recursos policiales. La búsqueda en el duro e implacable paisaje de la región occidental de Waitomo había costado a las autoridades neozelandesas cientos de miles de dólares.
La policía no inició una nueva búsqueda la segunda vez que él y sus tres hijos, Ember, Maverick y Jayda, de cinco, siete y ocho años, respectivamente, en ese momento, desaparecieron.
Cuando no se presentó a una comparecencia judicial el 12 de enero de 2022, la policía emitió una orden de arresto en su contra.
El señor Phillips regresó solo a la casa familiar por la noche para recoger suministros el 9 de febrero de ese año.
Luego de eso no fue visto por más de un año.
La policía ha dicho en el pasado que creía que el Sr. Phillips se llevó a sus hijos, que ahora tienen nueve, diez y doce años, debido a una disputa por la custodia con su madre, aunque nunca ofreció ninguna explicación de por qué lo había hecho.
Se sabía que el Sr. Phillips era un bosquimano con entrenamiento de supervivencia. Los habitantes de Marokopa afirman que era alguien que quería estar desconectado del mundo y que no había estado en ninguna red social.
La policía creía que él y sus hijos habían sobrevivido en la espesura naturaleza que rodea Marokopa.
Pero parece que el señor Phillips y sus hijos no podrían sobrevivir en el bosque sólo con su ingenio. Hubo una serie de avistamientos en los alrededores de Kawhia entre agosto y noviembre de 2023, incluidos múltiples presuntos robos, así como en una ferretería y en vehículos todo terreno.
Las imágenes de CCTV capturadas en ese momento parecieron mostrar al Sr. Phillips y a uno de sus hijos, ambos con camuflaje y máscaras sobre sus caras, intentando entrar en una tienda en Piopio, al suroeste de Marokopa, dijo la policía.
Cuando el Sr. Phillips recibió un disparo el lunes, la policía dijo que encontró varias armas de fuego y otros objetos en su campamento.
La policía había dicho anteriormente que creía que Phillips estaba recibiendo ayuda de otros para evadir el caso. Cuando fue sospechoso de un robo a un banco en Te Kuiti, un pequeño pueblo de la región de Waitomo, la policía dijo que había un cómplice.
Menos de 100 personas viven en la unida comunidad de Marokopa. Si bien no hubo indicios de que su familia lo hubiera ayudado, dada la disputa por la custodia, se han cuestionado si alguien que lo conocía lo ayudaba a permanecer oculto o si conocía su paradero.
En junio de 2024, la policía ofreció una recompensa de 80.000 dólares neozelandeses (37.200 libras esterlinas) por información que pudiera conducir a la ubicación del Sr. Phillips y sus tres hijos. El plazo venció sin ningún avance.
Los volvieron a ver en octubre. Un grupo de cazadores de cerdos adolescentes que recorrían los alrededores de Marokopa los avistó y filmó el breve encuentro con sus teléfonos.
Medios neozelandeses informaron que los adolescentes hablaron brevemente con uno de sus hijos para preguntarle si alguien sabía que estaban allí. El niño respondió "solo tú" y siguió caminando, según declaró el padre de uno de los adolescentes a 1News de Nueva Zelanda.
El avistamiento provocó una búsqueda infructuosa de tres días con helicópteros de la policía y el ejército. La policía declaró el mes pasado que consideraba que una búsqueda agresiva era el enfoque equivocado, ya que afirmaban que el Sr. Phillips estaba armado y se le consideraba peligroso.
New Zealand Herald Una captura de pantalla borrosa de un video tomado con un teléfono que muestra a cuatro personas fotografiadas desde arriba caminando por el desierto cargando mochilas y vistiendo equipo para actividades al aire libre, en octubre de 2024.New Zealand Herald
No lo volvieron a ver hasta finales de agosto de este año, cuando él y uno de sus hijos fueron captados por las cámaras de seguridad supuestamente irrumpiendo en una tienda en Piopio y llevándose productos comestibles.
Fue a Piopio a donde regresó el lunes por la mañana. Fue alrededor de las 02:30 hora local (14:30 GMT del domingo) cuando la policía recibió una llamada para informar sobre un intento de robo en una tienda de suministros agrícolas rural, que la policía cree que el Sr. Phillips había intentado sin éxito anteriormente.
Se vio un quad con dos personas a bordo dirigiéndose hacia Marokopa. La policía colocó púas a lo largo de la carretera y, cuando estas detuvieron el quad, los agentes afirmaron que recibieron disparos.
La policía informó que el primer agente que llegó al lugar recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado grave. Un segundo agente respondió al fuego y el Sr. Phillips falleció en el lugar, según la policía.
El niño que estaba con él resultó ileso y proporcionó a la policía información que los llevó a los otros dos niños, que estaban en un campamento remoto en el bosque entre Marokopa y Te Kuiti, dijo la policía.
Los niños, cuyo bienestar había sido la principal preocupación en Nueva Zelanda durante su desaparición, ahora están siendo atendidos por las autoridades.
