“Naturaleza muerta con guitarra”

Tras el robo de las joyas en Francia, ahora “desapareció” un Picasso en España

La obra en gouache de 1919 “Naturaleza muerta con guitarra”, que mide solo 12,7 x 9,8 centímetros (5 x 3,9 pulgadas), debía exhibirse a partir del 9 de octubre, como parte de una exposición temporal en el Centro Cultural CajaGranada en la ciudad de Granada. La policía investiga su desaparición.