La edición 70.ª del Festival de la Canción de Eurovisión arranca este martes en Viena con la mirada puesta no solo en el escenario del St. Jakobshalle, sino también en los despachos y las redes sociales. Lo que debería ser una celebración de la unidad europea a través de la música se ha transformado en un escenario de fuertes tensiones políticas.
La polémica de Eurovisión 2026: entre el despliegue del pop europeo y un clima de tensión geopolítica
El certamen musical más importante del continente inicia sus semifinales este martes en Viena. Sin embargo, la competencia se ve empañada por el anuncio de boicot de varias delegaciones en protesta por la participación de Israel, lo que genera una incertidumbre sin precedentes en la organización.
España, Irlanda y Eslovenia han confirmado que no retransmitirán el evento como medida de protesta por la presencia de la delegación israelí, un hecho que marca un hito de fragmentación en la historia del concurso.
El inicio de las semifinales y los grandes favoritos
La primera semifinal se disputa hoy, martes 12 de mayo, con la participación de 15 países que buscan su lugar en la gran final del sábado. El despliegue en Viena promete una producción visual sin precedentes, aprovechando la infraestructura de una ciudad con una tradición musical inigualable.
En el terreno artístico, los especialistas coinciden en dos nombres que lideran las preferencias: Suiza y Croacia. La propuesta helvética llega con una carga de sofisticación técnica que suele atraer al jurado profesional, mientras que el representante croata ha logrado captar la atención del público joven con una estética rockera y una puesta en escena disruptiva. También se sigue de cerca la evolución de las delegaciones de Ucrania y Lituania, que históricamente logran excelentes resultados en estas instancias eliminatorias.
Un boicot que silencia las pantallas de tres potencias
La noticia que sacudió la previa del certamen es la confirmación oficial de que España (RTVE), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTVSLO) no retransmitirán el festival. La medida, coordinada entre las tres cadenas públicas, es una protesta directa contra la participación de la delegación de Israel en el concurso, en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio.
Esta decisión representa un desafío logístico y económico para la UER, ya que España e Irlanda son dos de los mercados con mayor audiencia y tradición eurovisiva. Mientras que la organización central insiste en que Eurovisión es un evento "apolítico", las emisoras disidentes argumentan que la participación de ciertos estados vulnera los valores de paz y unión que el festival dice representar.
Dónde y cómo seguir el evento
A pesar de la ausencia de transmisión oficial en los países mencionados, el resto del mundo podrá seguir las galas a través de los canales estatales de cada nación participante y por la plataforma YouTube, donde la UER emitirá la señal en vivo sin restricciones geográficas.
El calendario de la semana en Viena continuará con la segunda semifinal el jueves 14 de mayo, dejando el plato fuerte para la gran final del sábado 16, donde se coronará al sucesor de Nemo.
Eurovisión 2026 en Viena quedará registrado en los libros de historia no solo por sus canciones, sino por ser el momento en que la política internacional rompió definitivamente la burbuja del entretenimiento europeo. El desafío para Austria será lograr que, a pesar de las ausencias en la pantalla y las protestas en las calles vienesas, la música logre sostener un puente que hoy parece más frágil que nunca.