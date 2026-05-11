70º aniversario

La polémica de Eurovisión 2026: entre el despliegue del pop europeo y un clima de tensión geopolítica

El certamen musical más importante del continente inicia sus semifinales este martes en Viena. Sin embargo, la competencia se ve empañada por el anuncio de boicot de varias delegaciones en protesta por la participación de Israel, lo que genera una incertidumbre sin precedentes en la organización.