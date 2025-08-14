Buscado por homicidio

Cayó en Chile el "Gordo Alex", líder de Tren de Aragua

Alfredo José Henríquez Pineda, de 30 años, uno de los cabecillas de la facción "Los Piratas", fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en Santiago. Está vinculado al asesinato de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano asilado en Chile.