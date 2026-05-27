#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Elecciones en Estados Unidos

Primarias en Texas: Ken Paxton ganó la interna republicana con el aval de Trump

Tras imponerse al legislador John Cornyn en el proceso interno del partido, el dirigente competirá en los comicios generales de noviembre contra el demócrata James Talarico por una banca en el Senado.

Ken Paxton ganó la interna republicana con el aval de Trump. Crédito: Reuters.Ken Paxton ganó la interna republicana con el aval de Trump. Crédito: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles la victoria de su candidato, el ultraconservador Ken Paxton, en las primarias republicanas de Texas, una confirmación del control del mandatario sobre su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.

Paxton, de 63 años, se convertirá en un “senador fantástico, con sentido común y respetado por todos”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social, al destacar su “inmensa victoria” del martes.

U.S. President Donald Trump speaks during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan VucciLa influencia de Trump en las elecciones primarias internas. Crédito: Reuters.

La influencia de Trump

El resultado de las primarias en el estado sureño, caracterizado por ser muy conservador, ilustra la influencia del presidente sobre las carreras políticas de los republicanos, aunque algunos legisladores en Washington hayan roto filas, en particular por la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias económicas.

Mirá tambiénTiroteo cerca de la Casa Blanca: Trump dijo que el atacante estaba “obsesionado” con el edificio

Paxton se enfrentará al demócrata James Talarico, un pastor que afirmó "que no quiere dejar a la derecha la exclusividad del mensaje de la Biblia" en invitó en X a "los partidarios del senador Cornyn" a unirse a él.

Este miércoles Trump no escatimó ataques contra Talarico, a quien calificó como "el peor candidato de Texas que haya visto jamás". También anunció que organizaría mítines para apoyar al republicano en este estado.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Donald Trump
Estados Unidos
Twitter

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro