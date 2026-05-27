El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles la victoria de su candidato, el ultraconservador Ken Paxton, en las primarias republicanas de Texas, una confirmación del control del mandatario sobre su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.
Primarias en Texas: Ken Paxton ganó la interna republicana con el aval de Trump
Tras imponerse al legislador John Cornyn en el proceso interno del partido, el dirigente competirá en los comicios generales de noviembre contra el demócrata James Talarico por una banca en el Senado.
Paxton, de 63 años, se convertirá en un “senador fantástico, con sentido común y respetado por todos”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social, al destacar su “inmensa victoria” del martes.
La influencia de Trump
El resultado de las primarias en el estado sureño, caracterizado por ser muy conservador, ilustra la influencia del presidente sobre las carreras políticas de los republicanos, aunque algunos legisladores en Washington hayan roto filas, en particular por la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias económicas.
Paxton se enfrentará al demócrata James Talarico, un pastor que afirmó "que no quiere dejar a la derecha la exclusividad del mensaje de la Biblia" en invitó en X a "los partidarios del senador Cornyn" a unirse a él.
Este miércoles Trump no escatimó ataques contra Talarico, a quien calificó como "el peor candidato de Texas que haya visto jamás". También anunció que organizaría mítines para apoyar al republicano en este estado.