En La Haya

Países Bajos: indagarán a un extremista de ultraderecha por planear un ataque contra las princesas Amalia y Alexia

El sospechoso -de 33 años- tenía un hacha con los nombres de las hijas de los reyes Guillermo y Máxima y la frase “baño de sangre”. No quedó claro dónde ni cuándo fue arrestado el sospechoso, y tampoco se reveló su nombre, según las normas de privacidad holandesas.