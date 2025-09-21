Conflicto en Medio Oriente

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina e Israel salió a manifestar su rechazo

Los tres países emitieron mensajes casi simultáneos entregando su apoyo a la solución de los dos Estados como el camino para la paz entre israelíes y palestinos. Por su parte, Benjamin Netanyahu señaló que los asentamientos en Cisjordania se ampliarán.