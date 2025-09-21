Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina e Israel salió a manifestar su rechazo

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.
Los tres países emitieron mensajes casi simultáneos entregando su apoyo a la solución de los dos Estados como el camino para la paz entre israelíes y palestinos. Por su parte, Benjamin Netanyahu señaló que los asentamientos en Cisjordania se ampliarán.
"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos", dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.
"Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino", agregó. En su discurso, Starmer dejó claro que este reconocimiento no es una "recompensa" para Hamás, grupo considerado terrorista por los países de la Unión Europea y Estados Unidos, como afirman el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o el presidente estadounidense, Donald Trump, y anunció más sanciones a sus componentes en las próximas semanas.
"Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)", puntualizó.
El reconocimiento de Palestina como Estado también se oficializó por parte de los gobiernos de Canadá y Australia. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló en un comunicado que "Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel".
"El reconocimiento del Estado de Palestina, liderado por la Autoridad Palestina, empodera a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo, ni supone ninguna recompensa". "Además, no compromete en absoluto el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, una seguridad que, en última instancia, solo puede garantizarse mediante el logro de una solución integral de dos Estados", concluye.
Por su parte, el Gobierno de Australia realizó el mismo reconocimiento apuntando a que este es "un esfuerzo internacional coordinado para generar un nuevo impulso para una solución de dos Estados".
"Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio", apuntó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado junto a la ministra de Exterior, Penny Wong.
En contraposición, el gobierno israelí afirmó que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia "no promueve la paz", sino que "desestabiliza aún más la región", y añadió que la Autoridad Nacional Palestina "es parte del problema, no de la solución".
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que "Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países". Dicha declaración "socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro" y "recompensa" los asesinatos de Hamás el 7 de octubre de 2023.
La declaración de estos tres países se produce la víspera del arranque de la Asamblea de la ONU que analizará esta semana en Nueva York la solución de los dos Estados, palestino e israelí, y en la que varios países más, entre ellos Francia, tienen previsto reconocer el Estado de Palestina como respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 65.000 gazatíes.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que "no habrá un Estado palestino" y advirtió que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU anunciará una "respuesta" a esa decisión.
En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanzó un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán". "Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto a nivel nacional como internacional", afirmó en declaraciones emitidas por su oficina.
"Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino", agregó en referencia a Cisjordania.
