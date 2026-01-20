Rumen Radev renunció a la presidencia de Bulgaria para competir en elecciones anticipadas
El presidente búlgaro Rumen Radev presentó este martes 20 de enero de 2026 su dimisión ante el Tribunal Constitucional en Sofía, con el objetivo de participar de los próximos comicios legislativos. La vicepresidenta Iliana Iotova asumirá el mando de forma interina.
Rumen Radev formalizó su renuncia ante el Tribunal Constitucional de Bulgaria. Foto: Reuters
Bulgaria abrió este martes un capítulo político confuso: Rumen Radev presentó su renuncia (tras haberlo anticipado este lunes) y dejó el cargo un año antes del final de su segundo mandato, de acuerdo a la notificación publicada por el Tribunal Constitucional del país.
El paso formal fue realizado ante ese organismo, que inició un expediente para tramitar la dimisión y avanzar con el procedimiento institucional previsto para estos casos, según reportes oficiales y medios europeos.
Radev había anunciado el lunes que haría efectiva su salida este martes, con un mensaje final que marcó su intención de enfocarse en el escenario electoral que se abre en el corto plazo.
La salida del mandatario reordena el mapa político de cara a elecciones anticipadas. Foto: Reuters
Interinato de Iotova
Tras la renuncia, la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones presidenciales durante el resto del mandato vigente, en un esquema de transición que busca garantizar continuidad institucional.
La Constitución búlgara establece que, ante la dimisión del jefe de Estado, la vicepresidencia ocupa de manera automática el rol principal mientras el tribunal valida el proceso.
Iliana Iotova asumirá la presidencia de forma interina tras la dimisión. Foto: Reuters
Escenario electoral
La decisión de Radev acelera la dinámica política interna y allana el camino para su participación en elecciones parlamentarias anticipadas, en un contexto de tensión institucional y desgaste del sistema partidario.
En su despedida, el mandatario sostuvo que el país alcanzó hitos de integración europea, aunque cuestionó el impacto real de esos avances en la estabilidad, una frase que resonó como cierre de ciclo.
La salida de Radev reconfigura el tablero en Sofía, con una presidencia interina, un proceso constitucional en marcha y la campaña electoral asomando como el nuevo centro de gravedad en Bulgaria.