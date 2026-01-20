Final anunciado

Rumen Radev renunció a la presidencia de Bulgaria para competir en elecciones anticipadas

El presidente búlgaro Rumen Radev presentó este martes 20 de enero de 2026 su dimisión ante el Tribunal Constitucional en Sofía, con el objetivo de participar de los próximos comicios legislativos. La vicepresidenta Iliana Iotova asumirá el mando de forma interina.