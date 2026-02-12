Violencia en Medio Oriente

La represión en Irán dejó de 7.000 muertos tras las protestas contra el régimen

Organizaciones de derechos humanos confirman un drástico aumento en la cifra de víctimas fatales. Hay más de 50.000 detenidos y denuncias por ejecuciones extrajudiciales en medio de un apagón informativo.