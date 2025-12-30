Atraco de película en un banco de Alemania: perforaron la bóveda y robaron US$35 millones
Un grupo de ladrones ingresó a la bóveda de una entidad bancaria en Gelsenkirchen, Alemania, y vació unas 3.000 cajas de seguridad durante el fin de semana de Navidad. La policía busca a los sospechosos y estima un botín de 30 millones de euros.
Más de 3.000 cajas fuertes fueron vaciadas por los ladrones en el atraco.
El robo fue descubierto este lunes tras una alerta de incendio en un banco de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania. Cuando los bomberos y policías ingresaron al edificio, encontraron la bóveda vulnerada: ladrones desconocidos habían perforado un agujero en la sala de cajas con un taladro de gran tamaño.
Según informaron las autoridades, el grupo logró abrir unas 3.000 cajas fuertes y escapó con dinero en efectivo, oro y joyas por un valor estimado en 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares).
La bóveda fue perforada con un taladro de gran tamaño durante el fin de semana navideño. Foto: Reuters
Reacciones de los clientes
Este martes, la sucursal permanecía cerrada por razones de seguridad. Durante la mañana, decenas de clientes se acercaron desesperados, preocupados por sus pertenencias. Algunos intentaron forzar el ingreso al edificio y lanzaron amenazas contra empleados.
La policía montó un operativo en el lugar y logró contener los ánimos tras varias horas de tensión. En videos captados por el diario Bild, se observa a los damnificados increpando al personal, sin poder ingresar.
El banco quedó rodeado de clientes que exigían respuestas por sus bienes robados.
Un método de película
“Es como en Ocean’s Eleven”, resumió un vocero policial al referirse al modo de ingreso. Los delincuentes aprovecharon la tranquilidad del fin de semana navideño para ejecutar el plan sin ser detectados.
Testigos declararon haber visto a varios hombres con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano durante la madrugada del domingo. Además, cámaras de seguridad captaron un Audi negro con matrícula robada saliendo del lugar el lunes por la mañana, conducido por hombres enmascarados.
Una investigación a contrarreloj
La policía de Gelsenkirchen trabaja en el análisis de las imágenes de vigilancia y en la reconstrucción del itinerario de los sospechosos. De momento, no hay detenidos ni confirmación oficial sobre el número de personas involucradas.
El golpe reavivó el debate sobre la seguridad en bancos alemanes, especialmente en fechas festivas. Mientras tanto, los clientes afectados esperan una respuesta sobre el destino de sus pertenencias, muchas de las cuales no estaban aseguradas.