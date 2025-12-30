Robo millonario

Atraco de película en un banco de Alemania: perforaron la bóveda y robaron US$35 millones

Un grupo de ladrones ingresó a la bóveda de una entidad bancaria en Gelsenkirchen, Alemania, y vació unas 3.000 cajas de seguridad durante el fin de semana de Navidad. La policía busca a los sospechosos y estima un botín de 30 millones de euros.