Por interferencia electoral en 2020

Rudy Giuliani y Donald Trump se entregarán a la Justicia en Georgia

"Soy un chico grande, puedo soportarlo, he librado batallas mucho peores que esta", dijo el ex fiscal federal y ex alcalde neoyorquino, que también fue representante legal del ex presidente (quien ya había anticipado que iba a entregarse este jueves). "No es casual que hayan acusado a todos sus abogados, porque politizaron el sistema judicial", afirmó Giuliani. "Soy el mismo que acabó con la mafia y que hizo de Nueva York la ciudad más segura de Estados Unidos... el juicio demostrará que los cargos son un completo engaño y una mentira", redondeó.