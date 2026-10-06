Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud reclamaron más información a Rusia tras la muerte de Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años de un instituto especializado en peste en Irkutsk, Siberia. La causa oficial informada hasta ahora es una neumonía de origen desconocido.
Estados Unidos y la OMS piden más información a Rusia por un posible caso de peste neumónica
La muerte de una trabajadora de un instituto de Irkutsk encendió las alertas. Moscú negó que exista un brote y la OMS evaluó como “muy bajo” el riesgo para Europa.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo que corresponde a Moscú compartir más datos y actuar con transparencia. Washington sigue de cerca la situación, mientras las autoridades rusas insisten en que no hay casos confirmados de peste.
Qué dijo la OMS
La OMS informó que Rusia comunicó que no se detectaron casos de peste en Irkutsk y que todos los contactos conocidos de la mujer dieron negativo para patógenos peligrosos.
El organismo señaló que el riesgo es “moderado a bajo” para Irkutsk, “bajo” para Rusia en general y “muy bajo” para la región europea. También aclaró que no existe, por ahora, confirmación de que Shipilova haya muerto por peste neumónica.
La peste neumónica es la forma pulmonar de la enfermedad y puede transmitirse a través de gotículas respiratorias. Sin tratamiento rápido puede ser grave, aunque actualmente existen antibióticos eficaces.
La versión de Rusia
Rospotrebnadzor, el organismo sanitario ruso, sostuvo que los análisis no encontraron microorganismos vinculados con la actividad profesional de la trabajadora.
Las autoridades regionales indicaron además que la situación epidemiológica se mantiene estable y que no existen contagios confirmados entre las personas que estuvieron en contacto con Shipilova.
Aun así, medios locales informaron que se aplicaron medidas preventivas en hospitales e instalaciones vinculadas al instituto, aunque Moscú negó que exista una cuarentena general en la región.
Qué se sabe de la trabajadora
Shipilova trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk y murió el 2 de octubre, dos días después de comenzar con síntomas respiratorios.
Versiones no confirmadas difundidas por medios rusos indicaron que pudo haber sufrido un accidente dentro del laboratorio, pero las autoridades no validaron públicamente esa hipótesis.
La causa de muerte informada oficialmente sigue siendo “neumonía de etiología desconocida”.
El pedido de transparencia
Rubio afirmó que Rusia debería “compartir más información con el mundo” y remarcó que Estados Unidos sigue la situación “hora por hora”.
La OMS también recordó que los países deben notificar eventos sanitarios relevantes bajo el Reglamento Sanitario Internacional y mantener un intercambio rápido de información.
Por el momento, no hay evidencia de un brote extendido ni de transmisión comunitaria fuera de Irkutsk.