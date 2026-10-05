Una investigación sanitaria se puso en marcha en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas.
Murió una investigadora en Rusia y aislaron a 200 personas por una neumonía de origen desconocido
La trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk falleció después de ser internada con un cuadro grave. En un primer momento se investigó un posible contagio de peste neumónica y se dispusieron medidas de aislamiento para unas 200 personas.
La mujer, de 28 años, fue internada con un cuadro de neumonía grave y murió luego de permanecer bajo asistencia respiratoria. Debido a su actividad laboral y a las características del caso, las autoridades dispusieron medidas de control sobre unas 200 personas que pudieron haber tenido contacto con ella.
El episodio generó versiones sobre un posible caso de peste neumónica, una de las formas de la enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis. Sin embargo, las autoridades sanitarias rusas aclararon posteriormente que ese diagnóstico no fue confirmado.
Los análisis realizados determinaron que la paciente tenía una “neumonía de etiología desconocida” y no encontraron microorganismos relacionados con su actividad profesional.
Qué ocurrió en el laboratorio de Irkutsk
La mujer trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, una institución dedicada al estudio y vigilancia de enfermedades infecciosas.
Según los reportes difundidos por medios rusos y retomadosdistintos medios, la trabajadora habría relatado al personal médico que durante una tarea de recolección de muestras se rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas.
Después del episodio, la mujer comenzó a presentar síntomas compatibles con una neumonía grave. Fue trasladada a un centro de salud de Shelekhov, una localidad ubicada cerca de Irkutsk, donde recibió tratamiento y posteriormente fue conectada a un respirador artificial. Murió durante la semana siguiente a su internación.
La posibilidad de que se tratara de una infección particularmente peligrosa llevó a las autoridades a implementar medidas de vigilancia epidemiológica. Cerca de 200 personas que habían podido estar en contacto con la trabajadora quedaron bajo observación médica y algunas fueron internadas preventivamente.
En los primeros reportes, funcionarios de la región utilizaron expresiones como “posible peste” o “infección particularmente peligrosa”, mientras se realizaban estudios para determinar el origen del cuadro. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, convocó además a una reunión extraordinaria de la comisión regional encargada de las medidas antiepidémicas y pidió a la población mantener la calma.
La situación también derivó en medidas de aislamiento en establecimientos sanitarios. Informaciones difundidas por medios rusos señalaron que distintos centros médicos de Irkutsk aplicaron restricciones y controles epidemiológicos luego de la muerte de la investigadora.
Qué dijeron las autoridades sobre la posible peste
Con el avance de los estudios, la versión inicial sobre una posible peste neumónica perdió sustento. Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la protección sanitaria y el control epidemiológico, informó que la paciente había sido diagnosticada con una neumonía de causa desconocida.
Según los resultados difundidos por el organismo, los análisis realizados sobre muestras biológicas de la mujer no detectaron microorganismos vinculados con las actividades que desarrollaba en el instituto.
Además, una comisión enviada para investigar las circunstancias del episodio no encontró una situación de emergencia relacionada con el manejo de microorganismos patógenos en el establecimiento.
El organismo sanitario ruso sostuvo que las condiciones epidemiológicas en Irkutsk y Shelekhov permanecían estables. Entre las personas que estuvieron bajo observación no se detectaron, hasta el momento, enfermedades que pudieran atribuirse a una infección particularmente peligrosa.
Informes posteriores señalaron la detección de algunos cuadros de COVID-19 y rinovirus entre los contactos, pero sin relación establecida con el fallecimiento de la trabajadora.
La peste neumónica es una de las formas clínicas de la peste y puede afectar los pulmones. Está asociada a la bacteria Yersinia pestis y requiere una evaluación médica y epidemiológica específica para confirmar un caso.
Por ahora, el episodio en Irkutsk continúa bajo investigación, pero la información oficial disponible descarta que exista una propagación confirmada de peste en la región. Las medidas adoptadas sobre las personas que tuvieron contacto con la investigadora forman parte del protocolo de vigilancia utilizado ante un caso cuya causa todavía no había podido determinarse con precisión.