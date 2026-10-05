Investigación sanitaria

Murió una investigadora en Rusia y aislaron a 200 personas por una neumonía de origen desconocido

La trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk falleció después de ser internada con un cuadro grave. En un primer momento se investigó un posible contagio de peste neumónica y se dispusieron medidas de aislamiento para unas 200 personas.