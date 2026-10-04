Estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires presentaron en la Legislatura porteña una investigación sobre consumos problemáticos entre jóvenes, elaborada a partir de 586 encuestas y entrevistas con funcionarios, legisladores y especialistas.
Estudiantes porteños alertaron por el alcohol naturalizado y el avance de las apuestas online
Una encuesta a 586 jóvenes detectó preocupación por consumos que pasan desapercibidos. El trabajo derivó en 14 propuestas sobre prevención, atención y regulación.
El trabajo, realizado en el marco de la 18ª edición de Escuela de Vecinos, identificó dos focos principales: la naturalización del consumo de alcohol y el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes.
El alcohol, entre las mayores preocupaciones
El 29% de los encuestados señaló que el consumo de alcohol no se discute lo suficiente y remarcó que uno de los principales problemas es su aceptación social.
Además, el 35% consideró a la escuela como el espacio preventivo más importante, aunque pidió más talleres interactivos y capacitación para docentes.
Otro 13% vinculó las adicciones con problemas de salud mental y planteó la necesidad de generar espacios de escucha segura y acceso gratuito a apoyo psicológico.
Apuestas online y uso del celular
Uno de los temas que más fuerza ganó durante la investigación fue la ludopatía vinculada con plataformas digitales.
Los estudiantes advirtieron que apostar desde el celular resulta mucho más accesible que años atrás y que muchas familias todavía subestiman ese riesgo.
Según el trabajo, buena parte de la atención continúa puesta sobre el consumo de alcohol en fiestas, mientras las apuestas pueden desarrollarse de manera silenciosa dentro del entorno digital.
Qué proponen los alumnos
El grupo elaboró 14 iniciativas organizadas en tres ejes: presupuesto y control, educación y prevención, y regulación de la publicidad.
Entre ellas aparecen un aumento del presupuesto destinado a adicciones, auditorías periódicas y pedidos de informes sobre el cumplimiento de las leyes vigentes.
También propusieron reforzar las líneas gratuitas de atención y ampliar los espacios disponibles en los Centros de Salud y Acción Comunitaria.
Prevención desde la escuela
Otra de las propuestas apunta a incorporar capacitaciones sobre consumos problemáticos desde el primer año de la secundaria, tanto en establecimientos públicos como privados.
Los estudiantes también pidieron sumar educación financiera como herramienta preventiva frente a la ludopatía.
Dentro del paquete de medidas incluyeron advertencias en envases de alcohol y vaporizadores y restricciones a los bonos de bienvenida de las plataformas de apuestas.
Publicidad bajo la lupa
El trabajo plantea además regular la promoción de apuestas online realizada por influencers y streamers con llegada a públicos adolescentes.
Los alumnos sostienen que la exposición constante a ese tipo de contenidos puede contribuir a normalizar conductas de riesgo.
La presentación contó con la participación de funcionarios y legisladores porteños vinculados con áreas de políticas sociales, planificación y prevención de adicciones.