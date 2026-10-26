Reino Unido

Una asistente declaró que Russell Brand le ordenó que le entregara números de teléfono de las fans

Se trata de Helen Berger, quien, además sostuvo que el actor británico utilizaba las redes sociales para encontrar mujeres. Las acusaciones por ataques sexuales, presentadas por seis denunciantes, abarcan un período de diez años, entre 1999 y 2009. El artista niega los cargos.