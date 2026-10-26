Una ex asistente personal del actor británico Russell Brand declaró ante un tribunal que, cuando empezó a trabajar con él, le ordenaron que consiguiera los números de teléfono del artista a través de sus fans femeninas.
Una asistente declaró que Russell Brand le ordenó que le entregara números de teléfono de las fans
Se trata de Helen Berger, quien, además sostuvo que el actor británico utilizaba las redes sociales para encontrar mujeres. Las acusaciones por ataques sexuales, presentadas por seis denunciantes, abarcan un período de diez años, entre 1999 y 2009. El artista niega los cargos.
Helen Berger, quien trabajó estrechamente con Brand desde junio de 2006 hasta febrero de 2007, dijo que la petición le "resultó incómoda" y, tras consultar con una presentadora de televisión, le comunicó que no volvería a hacerlo.
Brand, de 51 años, está acusado de tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente.
Las acusaciones, presentadas por seis mujeres, abarcan un período de 10 años, entre 1999 y 2009. Él niega los cargos.
La declaración de su exasistente
Según declaró Berger el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark en una declaración escrita, Brand tenía un "apetito sexual desmedido".
Berger dejó su trabajo con Brand después de hartarse de él, según declaró. Añadió que él tuvo relaciones sexuales con numerosas mujeres durante el tiempo que ella fue su asistente.
Describió un ambiente de trabajo en el que Brand le preguntaba si podía "ir a tener relaciones sexuales ahora mismo" cuando se sentía frustrado con alguna tarea en particular.
Berger añadió que nunca presenció “nada ilegal", pero que "todo el mundo normalizaba y minimizaba su comportamiento", por lo que "me hizo pensar que era algo aceptado".
Declaró ante el tribunal que Brand, a quien describió como un "pavo real", encontraba mujeres al azar en internet para satisfacer su "apetito sexual insano y se acostaba con gente día y noche", pero que el sexo a menudo le provocaba depresión.
Contactos a través de internet
Declaró ante el tribunal que Brand utilizaba MySpace para encontrar mujeres con las que tener relaciones sexuales, y añadió: "En su casa, las mujeres venían a menudo y era evidente que estaban allí para tener sexo".
Recordó haber encontrado una vez a una famosa dormida en la cama de Brand mientras él deambulaba por la casa medio vestido, y dijo que el comediante: "Era como un pavo real, las mujeres siempre se le acercaban".
El equipo de defensa de Russell Brand afirma que cualquier actividad sexual fue consensuada y que los relatos han sido tergiversados a raíz de un documental televisivo difamatorio de 2023 que formuló acusaciones de abuso sexual contra el artista.
Se prevé que el proceso judicial concluya el martes por la mañana.