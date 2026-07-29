El atacante del escritor Salman Rushdie, autor de "Los versos satánicos", fue declarado culpable de apoyar al movimiento islamista proiraní Hezbolá y de haber cometido "un acto de terrorismo", informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado emitido el miércoles (29.07.2026).
Condenaron por terrorismo al atacante de Salman Rushdie
Hadi Matar, de 28 años, cumple una condena de 25 en una prisión de Nueva York y podría ser castigado con cadena perpetua. El gobierno de Irán ha negado cualquier participación en el ataque.
Hadi Matar, un estadounidense de origen libanés de 28 años, "decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán", sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo, y añadió que el acusado pasó meses planificando el apuñalamiento que casi mata a Rushdie y lo dejó ciego de un ojo.
Detalles del ataque a Rushdie
El británico-estadounidense Rushdie, quien estaba a punto de dar una charla sobre la seguridad de los escritores en 2022, recibió 15 puñaladas en el escenario de un anfiteatro y quedó gravemente herido.
Los fiscales afirmaron que Matar actuó motivado por el llamado a la muerte de Rushdie que hizo en 1989 el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, a causa de "Los versos satánicos", obra prohibida en Irán.
"Su brutal ataque contra el Sr. Rushdie durante un evento pacífico es un escalofriante recordatorio del alcance global del terrorismo iraní", declaró el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John Eisenberg, en un comunicado tras el veredicto, y agregó que "se ha hecho justicia".
El gobierno de Irán ha negado cualquier participación en el ataque.
Sentencia y futuro de Matar
Matar fue detenido en el lugar y está cumpliendo una condena de 25 años en una prisión del estado de Nueva York por intento de homicidio relacionado con el apuñalamiento. Su sentencia federal está fijada para el 3 de noviembre, cuando podría enfrentar una pena de cadena perpetua.