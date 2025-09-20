México encabeza las muertes por sarampión en América, según la OPS
El informe revela que el país también ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por detrás de Canadá.Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó 19 muertes y 4,553 casos en México. A nivel regional, el total asciende a 11,313 casos y 23 muertes en 10 países.
Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó 19 muertes y 4,553 casos en México. A nivel regional, el total asciende a 11,313 casos y 23 muertes en 10 países.
México se ha convertido en el país con mayor mortalidad por sarampión en el continente, registrando la cifra más alta de decesos en 2025, según un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El informe revela que el país también ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por detrás de Canadá.
Brechas en la vacunación, la principal causa del repunte
El informe de la OPS destaca que Canadá, México y Estados Unidos concentran el 96% de los casos en el continente, evidenciando un problema localizado en Norteamérica. Además de estos países, también se registraron brotes en Bolivia, Brasil, Argentina, Belice, Paraguay, Perú y Costa Rica.
La agencia atribuye este repunte a dos factores principales: las brechas en la vacunación y la importación de casos. La OPS subraya que más del 71% de los casos confirmados en la región no estaban vacunados, mientras que otro 18% no tenía un registro de vacunación. Por grupo de edad, los menores de un año son los más afectados.
Daniel Salas, gerente del Programa Especial de Inmunización de la OPS, fue enfático: "El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”.
Recomendaciones de la OPS para frenar el virus
Para cortar la transmisión y proteger a la población, la OPS hace un llamado urgente a los países y emite varias recomendaciones clave:
Fortalecer la vacunación: Se debe alcanzar y sostener una cobertura de al menos el 95% con dos dosis de la vacuna (SRP1 y SRP2).
Vacunar a contactos directos: Se debe inmunizar de inmediato a los contactos de casos confirmados que tengan hasta 39 años.
Mejorar la vigilancia: Es crucial fortalecer la vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas fronterizas, y vacunar a los viajeros internacionales sin historial de inmunización.
Administrar vitamina A: A los casos confirmados se les debe suministrar vitamina A para reducir el riesgo de complicaciones graves.
