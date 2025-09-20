Cifras preocupantes

México encabeza las muertes por sarampión en América, según la OPS

El informe revela que el país también ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por detrás de Canadá.Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó 19 muertes y 4,553 casos en México. A nivel regional, el total asciende a 11,313 casos y 23 muertes en 10 países.