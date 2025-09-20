Ataque masivo ruso: Zelenski confirma tres muertos y pide más defensa aérea

Rusia lanzó un "ataque masivo" con más de 600 misiles y drones sobre territorio ucraniano durante la noche del viernes, causando la muerte de al menos tres personas en la ciudad de Dnipró y dejando decenas de heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el asalto, asegurando que no tiene justificación militar y que solo busca "aterrorizar a civiles".
El mayor ataque aéreo desde el inicio del conflicto
Según Zelenski, Rusia disparó 40 misiles (de crucero y balísticos) y unos 580 drones de diversos tipos en una de las ofensivas aéreas más grandes registradas en los últimos meses. El presidente ucraniano señaló que los objetivos fueron "infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles".
El recrudecimiento de estos ataques coincide con un periodo de estancamiento en las negociaciones de paz, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. Desde Kiev, este aumento en la agresión se interpreta como un intento deliberado de Rusia para descarrilar cualquier posibilidad de un alto el fuego. "Cada ataque así no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a civiles y destruir nuestra infraestructura", afirmó Zelenski en sus redes sociales.
Tres muertos en Dnipró tras impacto de misil
El ataque más devastador ocurrió en Dnipró, una ciudad en el centro-este del país, donde un misil con municiones de racimo impactó directamente contra un edificio de apartamentos. El jefe militar de la región, Serguii Lisak, reportó inicialmente un muerto y 26 heridos, pero la cifra de víctimas mortales aumentó a tres horas después.
La Fuerza Aérea Ucraniana informó a través de su canal de Telegram que logró interceptar un total de 583 objetivos aéreos, incluyendo la mayoría de los misiles y drones lanzados por Moscú. A pesar de la exitosa defensa, se registraron "impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones" a lo largo del país.
Ante la escalada de violencia, el presidente Zelenski reiteró su llamado a los aliados occidentales para que envíen más sistemas de defensa aérea y refuercen las sanciones contra Moscú, un día después de que Bruselas propusiera un nuevo paquete de medidas restrictivas.
Rusia afirma haber neutralizado ataques ucranianos
En paralelo, las autoridades rusas también informaron haber rechazado "ataques masivos" ucranianos en las regiones de Volgogrado y Rostov, en el sureste de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea "interceptaron y destruyeron" 149 drones ucranianos durante la misma noche, en lo que describieron como una ofensiva masiva de Kiev.
