Guerra en Europa

Ataque masivo ruso: Zelenski confirma tres muertos y pide más defensa aérea

Según Zelenski, Rusia disparó 40 misiles (de crucero y balísticos) y unos 580 drones de diversos tipos en una de las ofensivas aéreas más grandes registradas en los últimos meses. El presidente ucraniano señaló que los objetivos fueron "infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles".