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Nayib Bukele ganó las elecciones primarias y será candidato presidencial

El mandatario de El Salvador se presentará para un nuevo período tras una polémica reforma constitucional. Se desconoce el porcentaje de votos que obtuvo en las internas de Nuevas Ideas.

El mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas.El mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas.
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido Nuevas Ideas (NI) como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida.

U.S. President Donald Trump, Dominican Republic President Luis Abinader, Argentina's President Javier Milei, El Salvador's President Nayib Bukele, Guyana's President Mohamed Irfaan Ali, Costa Rica's President Rodrigo Chaves Robles, Bolivia's President Rodrigo Paz and Chile's President-elect Jose Antonio Kast pose for a family photo during the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque REFILE - ADDING IDsBukele junto a Milei, Trump y otros presidente durante "Shield of the Americas". Archivo.

El mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el país.

Nuevas Ideas dio a conocer en su sitio web este lunes (13.07.2026) a los "ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor" de las primarias celebradas este domingo, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 44 años, con la leyenda "presidente". En la página no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

El mandatario, que lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado sobre las elecciones internas de su partido.

Argentina's President Javier Milei and El Salvador's President Nayib Bukele wave from a balcony of the Casa Rosada Government House after a meeting, in Buenos Aires, Argentina September 30, 2024. REUTERS/Cristina SilleBukele con Javier Milei en la Casa Rosada. Archivo

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

Reforma polémica

El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una "muerte de la democracia".

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Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Combate a las maras

De acuerdo con diversas encuestas, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales a costa de violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

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