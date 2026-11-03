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Nueva York confirmó la primera muerte por sarampión en 30 años

El fallecimiento ocurrió en el condado de Lewis y fue comunicado por la gobernadora Kathy Hochul, quien expresó sus condolencias a la familia y cuestionó las políticas sanitarias del gobierno de Donald Trump.

Un niño murió tras contraer sarampión en el condado de Lewis, Nueva York.Un niño murió tras contraer sarampión en el condado de Lewis, Nueva York.
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Un niño falleció tras contraer sarampión en el condado de Lewis, ubicado en el norte del estado de Nueva York. Las autoridades locales y estatales confirmaron el deceso, que representa la primera muerte por esta enfermedad en tres décadas.

La noticia fue comunicada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien expresó su pesar por la muerte del menor a través de un comunicado.

“Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión”, manifestó la funcionaria. También se refirió al dolor de los familiares: “Como madre y abuela, no puedo imaginar lo que está pasando la familia”.

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El impacto del fallecimiento

El caso constituye la primera muerte por sarampión registrada en el estado en los últimos 30 años. El fallecimiento volvió a poner en el centro de la discusión la prevención de enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.

New York Governor Kathy Hochul speaks at the "New York Fights Back" Election Eve rally, ahead of the midterm elections, in New York City, US November 2, 2026. REUTERS/Jeenah MoonKathy Hochul expresó sus condolencias a la familia del menor.

En su comunicado, la gobernadora, integrante del Partido Demócrata, también vinculó el episodio con las políticas sanitarias impulsadas por el gobierno del presidente republicano Donald Trump.

En ese sentido, sostuvo que la muerte representa “un devastador recordatorio de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses de enfermedades prevenibles”.

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