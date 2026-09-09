El brote de sarampión declarado en marzo en Bangladesh ha dejado, hasta la fecha, más de mil niños muertos, según datos entregados este miércoles (09.09.2026) por las autoridades.
Un brote de sarampión deja más de 1.000 niños muertos en Bangladesh
En los últimos cinco meses, las autoridades han registrado más de 187.000 casos. El avance de la enfermedad obligó a lanzar una campaña de vacunación de emergencia.
Se trata de una de las epidemias más mortíferas de esta enfermedad, altamente contagiosa y prevenible mediante una vacuna, en la historia de este país asiático, donde los casos siguen en aumento.
Cifras actualizadas
Según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Servicios de Salud, la enfermedad ya causó la muerte de 1.002 niños, de un total de 187.484 casos registrados.
El portavoz de la Dirección, Zahid Raihan, añadió que más de 18 millones de niños fueron vacunados en el marco de las campañas de inmunización de emergencia lanzadas por el gobierno desde la primavera boreal.
"Desgraciadamente no conseguimos alcanzar la inmunidad colectiva", lamentó Raihan. "El sarampión no pudo ser erradicado; nuestro objetivo era reducir el número de víctimas. Seguiremos vacunando a nuestros niños".
Según los servicios de salud, alrededor de 4 millones de niños no participaron en las campañas de vacunación. Los expertos cuestionan si el gobierno cuenta con las directrices adecuadas para combatir el brote.
Tres muertos en solo 24 horas
En las 24 horas anteriores a la mañana de este miércoles, tres niños fallecieron tras desarrollar síntomas de sarampión.
Durante ese mismo período, las autoridades de salud detectaron 69 casos confirmados e identificaron a 1.119 niños con síntomas de la enfermedad. Unos 1.034 pacientes con sarampión fueron hospitalizados durante este tiempo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el sarampión como una de las enfermedades prevenibles mediante una inmunización más contagiosas y estima que provoca alrededor de 95.000 muertes al año, principalmente entre niños menores de cinco años no vacunados.
Causa fiebre alta, tos y una erupción cutánea característica. Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 12 días después de la exposición en los niños.
A principios de abril, el gobierno de Bangladesh, con el apoyo de UNICEF, la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi, lanzó una campaña de vacunación de emergencia contra el sarampión y la rubéola.