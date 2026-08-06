El virus del Ébola, que golpea con dureza a la República Democrática del Congo (RDC), podría estar sufriendo mutaciones genéticas según la principal agencia de salud pública de África. Con más de 4.000 contagios confirmados y una escala de propagación inusual, los organismos internacionales anunciaron un giro drástico en la estrategia de contención: pasar del seguimiento indirecto a una búsqueda activa "casa por casa" para frenar el avance de la enfermedad.
Alarma mundial por el brote de Ébola en África: temen que el virus esté mutando tras superar los 4.000 casos
La República Democrática del Congo enfrenta la segunda epidemia más grave de la historia. Las autoridades sanitarias abandonan el rastreo tradicional e inician una búsqueda "casa por casa" ante la velocidad del contagio y la alta mortalidad comunitaria.
El actual brote, causado por la cepa Bundibugyo, comenzó a registrarse oficialmente el pasado 15 de mayo —con sospechas de transmisión no detectada desde enero— y ya se consolidó como el segundo más grande registrado en la historia de la humanidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC), la virulencia y velocidad de este evento no tienen precedentes para esta variante particular.
Muestra de la virulencia y agresividad del virus
El brote se concentra en Ituri, una provincia minera afectada por conflictos armados, pero ya se expandió a Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele y Tshopo, además de registrarse casos aislados controlados en la vecina Uganda.
"El nivel de gravedad de este brote por la cepa Bundibugyo no tiene antecedentes. El tiempo de las acciones graduales terminó; entramos en la fase de escalada total", advirtió el Dr. Jean Kaseya, director general de África CDC, tras coordinar medidas de emergencia con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Las cifras oficiales registran un avance dramático respecto de epidemias anteriores:
- Casos totales: más de 4.000 infectados confirmados.
- Fallecidos: al menos 1.801 víctimas mortales reportadas.
- Trasmisión oculta: en centros médicos operados por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bunia, el 90% de los pacientes ingresados no figuraban en las listas oficiales de contactos de enfermos conocidos.
- Mortalidad comunitaria: más de dos tercios de las muertes ocurren en los hogares y no en centros de salud.
- Cambio de estrategia: control comunitario "casa por casa"
Frente a la ineficacia del rastreo convencional —donde solo se identificaban 10 contactos por cada paciente en lugar de los 40 esperados—, el personal sanitario desplegará un operativo puerta por puerta. Agentes comunitarios recorrerán pueblo por pueblo identificando sintomáticos de fiebre hemorrágica, apoyados con herramientas digitales y atención prioritaria en los campamentos de desplazados internos.
En el plano médico, las autoridades implementarán el uso compasivo del antiviral remdesivir y evaluarán la aplicación estratégica de la vacuna Ervebo. Aunque esta última fue desarrollada para la cepa Zaire, datos preliminares sugieren que podría reducir la gravedad de los cuadros clínicos y evitar desenlaces fatales.
La crisis Sanitaria también ha impactado de lleno en el sistema de salud general: el temor al contagio redujo un 69% la vacunación contra el sarampión en niños de zonas mineras como Mongbwalu, aumentando el riesgo de crisis epidemiológicas paralelas.
Un desafío epidemiológico global
El avance ininterrumpido del virus en zonas de conflicto armado y su posible mutación representan un reto crítico para la salud global. La combinación de medidas de salud pública intensivas, pruebas clínicas avanzadas y cooperación comunitaria será la única vía para contener un brote que ya amenaza con desbordar los recursos sanitarios de la región centroafricana.