Avance dramático

Alarma mundial por el brote de Ébola en África: temen que el virus esté mutando tras superar los 4.000 casos

La República Democrática del Congo enfrenta la segunda epidemia más grave de la historia. Las autoridades sanitarias abandonan el rastreo tradicional e inician una búsqueda "casa por casa" ante la velocidad del contagio y la alta mortalidad comunitaria.