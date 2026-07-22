#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cepa Bundibugyo

El brote de ébola en África ya dejó más de mil muertos

El más reciente reporte emitido por las autoridades de la República Democrática del Congo habla de 999 decesos. Uganda, en tanto, ha informado de dos fallecidos por la enfermedad.

Uganda dio el pasado jueves de alta al último paciente que permanecía ingresado en el país.Uganda dio el pasado jueves de alta al último paciente que permanecía ingresado en el país.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El brote de ébola declarado en mayo ha causado la muerte de más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó este miércoles (22.07.2026) la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A los 999 decesos reportados esta jornada en la RDC, se suman los dos fallecidos que han informado las autoridades ugandesas, en la que ya es la epidemia de esta enfermedad de más rápida expansión en la historia.

FILE PHOTO: A health worker takes the temperature of a woman passing through the Kanyaruchinya checkpoint, as authorities and aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, in the northern entry into the city of Goma, North Kivu province, the Democratic Republic of the Congo May 20, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi/File PhotoEn Congo se han registrado hasta el momento 2.473 casos confirmados, incluyendo 999 muertes.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo, con datos recopilados hasta el 20 de julio, se han registrado hasta el momento 2.473 casos confirmados (incluyendo 999 muertes), lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,4 %.

Además, 737 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 482 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

El INSP alertó que "los resultados del seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes", por lo que se necesita "un refuerzo" de la vigilancia. Aunque los datos indican que la epidemia se mantiene en "una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus", añadió el organismo, no se han detectado infecciones en nuevas zonas sanitarias en las últimas 24 horas.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

Uganda da alta al último paciente

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Mirá tambiénLos países vecinos de República Democrática del Congo, en alerta por ébola

Sin embargo, Uganda dio el pasado jueves de alta al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El rol de la OMS

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió la semana pasada que el brote, en el último mes, "se ha expandido más rápido que cualquiera previo" .

(260721) -- NACIONES UNIDAS, 21 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 20 de julio de 2026 del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hablando en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la mejora de seguridad vial mundial, en la sede de la ONU, en Nueva York. La AGNU adoptó el lunes un proyecto de resolución que reafirma el objetivo mundial de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en al menos un 50 por ciento para 2030 y comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos. (Xinhua/Loey Felipe/ONU) (jg) (ra) (ce)El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pese a la intensificación de la respuesta, "el brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día", declaró a la prensa el martes Thierno Balde, responsable de la OMS para la gestión del virus, cuya cepa Bundibugyo es la que azota a la RDC.

En número de muertos, el actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 fallecidos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
África
Salud

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro