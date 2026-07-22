El brote de ébola declarado en mayo ha causado la muerte de más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó este miércoles (22.07.2026) la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El brote de ébola en África ya dejó más de mil muertos
El más reciente reporte emitido por las autoridades de la República Democrática del Congo habla de 999 decesos. Uganda, en tanto, ha informado de dos fallecidos por la enfermedad.
A los 999 decesos reportados esta jornada en la RDC, se suman los dos fallecidos que han informado las autoridades ugandesas, en la que ya es la epidemia de esta enfermedad de más rápida expansión en la historia.
Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo, con datos recopilados hasta el 20 de julio, se han registrado hasta el momento 2.473 casos confirmados (incluyendo 999 muertes), lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,4 %.
Además, 737 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 482 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.
El INSP alertó que "los resultados del seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes", por lo que se necesita "un refuerzo" de la vigilancia. Aunque los datos indican que la epidemia se mantiene en "una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus", añadió el organismo, no se han detectado infecciones en nuevas zonas sanitarias en las últimas 24 horas.
Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).
Uganda da alta al último paciente
Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.
Sin embargo, Uganda dio el pasado jueves de alta al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.
El rol de la OMS
El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió la semana pasada que el brote, en el último mes, "se ha expandido más rápido que cualquiera previo" .
Pese a la intensificación de la respuesta, "el brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día", declaró a la prensa el martes Thierno Balde, responsable de la OMS para la gestión del virus, cuya cepa Bundibugyo es la que azota a la RDC.
En número de muertos, el actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 fallecidos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.