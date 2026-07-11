El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ascendió a 1.830, registrándose un total de 648 víctimas fatales, según el último informe epidemiológico oficial emitido por el gobierno de ese país.
Alarma sanitaria en África: ya son 648 los muertos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo
Las autoridades sanitarias informaron que la tasa de letalidad se sitúa en el 34,1 %. La actual emergencia corresponde a una cepa para la cual todavía no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.
Los datos, recopilados por el Ministerio de Comunicaciones, sitúan la tasa de letalidad actual de la enfermedad en un 34,1 %.
De acuerdo con el balance sanitario, actualmente hay 764 pacientes bajo un estricto régimen de aislamiento e internación hospitalaria, mientras que 295 personas lograron recuperarse de la afección.
En paralelo, los equipos civiles y sanitarios mantienen una tasa de rastreo de contactos del 78,6 % en los territorios afectados para contener la línea de contagios.
El foco de la epidemia y la expansión regional
La mayor concentración de infectados se localiza en las provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, siendo esta última el epicentro absoluto del brote que fue declarado de manera oficial el pasado 15 de mayo.
No obstante, la preocupación de las autoridades sanitarias aumentó en las últimas horas debido a que se iniciaron investigaciones epidemiológicas urgentes sobre dos casos sospechosos detectados en Kisangani, dentro de la provincia de Tshopo.
Dada la ubicación geográfica de Ituri —zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur—, la epidemia traspasó los límites nacionales y se propagó hacia territorio ugandés.
En ese país ya se detectaron de forma oficial 20 contagios confirmados, de los cuales 15 son considerados casos importados desde la RDC, registrándose hasta el momento dos personas fallecidas en suelo ugandés.
Una cepa agresiva y sin vacuna
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el brote actual se corresponde con la denominada cepa de Bundibugyo.
Esta variante del virus se caracteriza por presentar una tasa de mortalidad histórica que oscila entre el 30 % y el 50 %, con el agravante científico de que en la actualidad no se dispone de ninguna vacuna autorizada ni de un tratamiento médico específico para combatirla.
Por sus dimensiones y velocidad de propagación, la comunidad internacional ya la catalogó como la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada a nivel global, y representa la decimoséptima ocasión en que este virus golpea a la República Democrática del Congo desde que se tiene registro.
Mecanismos de transmisión
El virus del Ébola se transmite principalmente mediante el contacto directo con fluidos corporales (como sangre, saliva o sudor) de personas o animales infectados.
El cuadro clínico se manifiesta de forma aguda y agresiva en los pacientes, provocando cuadros de fiebre hemorrágica grave, vómitos reiterados, diarrea severa y fallas multiorgánicas derivadas de hemorragias internas y externas, lo que acelera el deterioro de los afectados en pocos días si no reciben asistencia de soporte básica.